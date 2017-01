Com queda de 17%, Cuiabá registra a venda de 11 mil veículos em 2016

Reprodução Foram vendidos na Capital 11,1 mil carros durante 2016, frente aos 13,4 mil vendidos em 2015

Excetuando os ônibus, Cuiabá registrou queda nas vendas de todos os tipos de veículos em 2016. Carros, motos e comerciais leves, que representam a maior porcentagem dos negócios, tiveram, porém, taxas de quedas menores que a média registrada no país.

No caso dos caminhões, contudo, as quedas registradas em Cuiabá chegaram a 60%, quase duas vezes a média nacional. O balanço foi realizado e divulgado pela Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) na última quarta (4).

Foram vendidos na Capital 11,1 mil carros durante o ano passado, frente aos 13,4 mil que haviam sido vendidos em 2015, o que representou uma queda de 17,51%. A nível nacional, o quesito registrou perdas de 20,47%.

Em relação aos comerciais leves – caso das picapes - foram vendidos 2.485, enquanto no ano anterior foram 2.860. A diferença representa um recuo de 13,11%, menor do que os 15,81% registrados em todo o país.

Vendeu-se em Cuiabá, também, menos motocicletas. Foram 5.589 adquiridas em 2016, enquanto no ano anterior 6.637 motos novas haviam sido emplacadas na cidade. A variação negativa aponta uma diminuição de 15,65%, quase seis pontos percentuais menores do que os 21,62% anotados no Brasil.

Contrariando os indicadores nacionais, o município teve alta na venda de ônibus no ano passado. Em 2015, 55 veículos do tipo foram vendidos na Capital, enquanto em 2016 foram 68. O aumento, de 23,64%, contrasta bastante com a diminuição de 32,92% nas vendas que foram registradas em todo o país.

Considerando todos os veículos automotores negociados, incluindo, por exemplo, implementos rodoviários, a cidade teve uma redução de 16,51%. Foram 19.988 vendas em 2016, enquanto no ano anterior 23.940 transportes haviam sido comprados na cidade.

Mato Grosso

O estado de Mato Grosso acompanhou o cenário nacional e também registrou diminuições nas vendas. Foram vendidos 27.116 carros no último ano. O número - em comparação aos 33.946 emplacados em 2015 - representa uma diminuição de 20,12%, próximo aos 20,47% levantados no país.

Em relação aos comerciais leves, foram 9.915 adquiridos em 2016. Enquanto isso, no ano anterior tinham sido 11.770, um recuo, pequeno, de 1,24%. No caso das motos, foram vendidas 33.416 no ano passado. Em contrapartida, 42.811 haviam sido adquiridas pelos mato-grossenses em 2015, uma diminuição de 21,95%.

Mato Grosso, assim como em Cuiabá, também não teve queda na venda ônibus. Foram vendidos 176 veículos do tipo no passado, enquanto em 2015 haviam sido comprados 173. A diferença representa um aumento de apenas 1,73%.

Em todo o ano passado, o saldo final indicou que 75.111 veículos automotores novos foram emplacados no estado. Em 2015 haviam sido adquiridos 94.253, ou seja, houve uma queda de 20,31%.