Com reforma, legislação permitirá ao cidadão dizer que o fisco está errado

A nova legislação tributária proposta pelo governo estadual implanta no Estado o Processo Administrativo Tributário (PAT) que permite ao contribuinte contestar a cobrança de tributos que julgar indevida. Com uma legislação tributária defasada, complexa e com inúmeros atos normativos, à qual o governador Pedro Taques se refere como um “cipoal legislativo”, o sistema acaba criando uma insegurança jurídica.

Por conta disso, na Secretaria de Fazenda (Sefaz) existem quase 200 mil processos administrativos tributários que levam cerca de cinco anos para se desenvolver deixando o empresário, no período, negativado. “As empresas acabam precisando mais de advogados e contadores do que pessoas para produzir. Em São Paulo, se resolve em 9 meses um processo administrativo”, disse o governador.

Além de possibilitar ao cidadão dizer que o fisco está errado, o PAT ainda reduz para apenas três as mais de 100 punições previstas no atual sistema tributário contra o contribuinte. A minuta do PAT será enviada à Assembleia até o próximo dia 20, juntamente com a proposta de reforma tributária elaborada pelo Executivo, informou o governador, durante apresentação da proposta à imprensa na manhã desta segunda (07).

Até então, em Mato Grosso não existe a possibilidade do contribuinte recorrer pela falta desse processo. Em São Paulo, por exemplo, existe o Tribunal de Impostos e Taxas (TIT) e quando o cidadão é condenado a pagar o imposto pode recorrer o TIT.

Redução da corrupção

Outro ponto é o sistema financeiro da Secretaria de Fazenda Business Inteligence (BI) que elimina a necessidade do fiscal de tributos ir até a empresa, fato que pode resultar na redução nos números de casos de corrupção. “Nós confiamos nos servidores públicos do Estado, sabemos da importância do servidor, mas é importante dispor de tecnologia. Na Sefaz, o BI identifica o contribuinte em atraso com os impostos e não vai mais precisar do fiscal ir até a empresa”, disse.

A legislação única vai conter toda a legislação tributária do Estado, seguindo os princípios de ser simples, isonômica, neutra, transparente e que arrecada.

Para o secretário de Planejamento, Gustavo Oliveira, "o sistema tributário de Mato Grosso é de baixíssima qualidade". Ele argumenta que, aqui, o o empresário não consegue fechar o balanço por causa das dúvidas tributárias e o Estado também precisa de certezas na arrecadação para fazer o planejamento tributário", esclarece.

