Comércio pode abrir no feriado da padroeira da Capital; bancos fecham

Reprodução Na 5ª, será facultativo aos lojistas decidirem se as lojas serão abertas na data ou não, informa CDL

Cuiabá irá lembrar na próxima quinta (8) um feriado consagrado à Imaculada Conceição de Maria, padroeira da Capital. Comércio, shoppings, agências bancárias e órgãos municipais terão horário de funcionamento diferenciado na data, que foi declarada como feriado em 24 de agosto de 2012, pelo falecido vereador Júlio Pinheiro.

A prefeitura de Cuiabá informou que estará fechada na data. De acordo com o município, porém, os plantões de caráter essencial como saúde, coleta de lixo, fiscalização e orientação de trânsito, manutenção de distribuição de água e defesa civil estarão mantidos na data. Os expedientes nos órgãos municipais retornarão na sexta (9).

Comércio

De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá (CDL), será facultativo aos comerciantes decidirem se as lojas serão abertas na data ou não, conforme uma Convenção Coletiva do Trabalho.

A CDL lembrou ainda que o comércio de rua está autorizado a funcionar até as 20h e que a partir do dia 12 de dezembro as lojas poderão ficar abertas até as 22h. Já entre os dias 21 e 23 o funcionamento está permitido até 23h. No sábado, comércio abre até as 19 horas, inclusive nos shoppings.

Shoppings

O Shopping Goiabeiras funcionará no mesmo esquema dos domingos. As lojas ficaram abertas das 14h às 20h, a praça de alimentação e o lazer funcionarão das 11h às 22h e o cinema estará aberto das 12h até às 22h.

O Várzea Grande Shopping informou que funcionará normalmente. O centro comercial abrirá às 10h e fechará às 22h.

O Shopping Pantanal irá funcionar entre 11h e 22h. As lojas estarão abertas das 14h às 20h e o cinema funcionará entre 14h e 22h.

As lojas do Shopping 3 Américas funcionarão das 14h às 20h. A praça de alimentação, cinema, farmácia e lazer funcionarão entre 11h e 22h.

Bancos

As agências bancárias não irão funcionar na quinta, de acordo com o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários e do Ramo Financeiro de Mato Grosso (Seeb-MT). Os serviços nos bancos voltarão ao normal na sexta.