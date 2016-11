Comissão do Senado debate aviação regional em Cuiabá nesta sexta

Gilberto Leite Segundo Wellington, Brasil tem malha aérea muito concentrada nas capitais, em especial do Sudeste

A Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado realiza em Cuiabá, no dia 11 de novembro, audiência pública para debater o Plano de Desenvolvimento da Aviação Regional (PDAR), na Amazônia Legal. O encontro foi solicitado pelo senador Wellington Fagundes, líder do Partido da República, que relata a avaliação do PDAR no Senado.

Segundo Wellington, o Brasil tem uma malha aérea muito concentrada nas capitais, em especial as da região Sudeste. Ao mesmo tempo, os aeroportos do Centro-Oeste (à exceção de Brasília e Goiânia) e do Norte são pouco conectados ao restante do País, em muitos, não há vôos regulares. Em todo o país, apenas 80 aeroportos estão aptos para receber esses vôos.

“Isso significa que a região Centro-Oeste, que engloba inclusive o Estado de Mato grosso, grande produtor de commodities agrícolas, está completamente desguarnecida. Isso é desproporcional ao que é investido no Sudeste, por exemplo. Em momentos de crise, como os que estamos passando, devemos impulsionar regiões que contribuem para o crescimento econômico do país”, afirmou o senador.

Wellington alertou ainda para os preços das passagens intrarregionais, quase sempre mais altos do que os voos entre capitais. “É em média 31% a mais, e a consequência é que, segundo dados do próprio Governo, 43% da população do interior gostaria de viajar de avião, mas é impedida pelo custo. Some-se a isso a distância entre as pequenas e médias cidades e o aeroporto mais próximo, que também representa tempo e dinheiro perdidos”, completou o republicano.

O PDAR tem a ambiciosa meta de fazer com que 96% da população brasileira esteja a menos de 100 km de um aeroporto habilitado a operar voos regulares. Para isso, seria necessário construir, ampliar ou reformar pelo menos 270 aeródromos, além de buscar subsídios para aproximar as tarifas dos voos regionais daquelas praticadas nos trechos mais movimentados. Os recursos sairiam do Fundo Nacional de Aviação Civil. Seriam investidos, inicialmente, R$ 7,3 bilhões.

Esse investimento trará como retorno o crescimento da arrecadação, fruto da promoção do turismo e do desenvolvimento de regiões hoje pouco integradas do território nacional.

Está prevista, na audiência, a presença de autoridades dos Ministérios dos Transportes e da Integração Nacional; Infraero; Secretarias de Turismo dos Estados da Região Norte e do Centro-Oeste; representantes das principais companhias aéreas que atuam na aviação regional na Amazônia Legal; representantes dos aeronautas e a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). (Com Assessoria)