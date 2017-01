Concessionárias amargam queda de até 60% nas vendas de caminhões

Reprodução Em todo o país, a queda das vendas de caminhões chega a quase quase 30%, diz Fenabrave

Mato Grosso chegou a registrar queda de 60% no número da venda de caminhões comparando o ano passado com 2015. O forte recuo foi registrado na concessionária Paraná Caminhões, na Capital. Em todo o Estado, a queda média na venda dos utilitários foi estimada em 30%.

Durante o ano passado, foram 1.196 veículos novos emplacados, enquanto no ano anterior 1.742 haviam sido comprados por mato-grossenses. Os dados foram divulgados nesta quarta (4) pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

A diminuição nas vendas dos veículos pesados também apareceu em Cuiabá. Segundo o levantamento, foram adquiridos na Capital 294 caminhões em 2015, enquanto no ano passado somente 149 foram emplacados, o que representou uma redução de 49,32%.

Além da queda nas vendas, os caminhões apresentaram recuo também na participação nas vendas gerais de veículos em Mato Grosso. Em 2015, eles representavam 1,85% dos negócios, enquanto no ano passado esse valor caiu para 1,59%, ou seja, uma queda foi de 14%.

Em Cuiabá a diminuição foi maior ainda. Os automotores pesados representavam 1,23% das vendas em 2015. Em 2016 eles passaram a ocupar uma faixa de apenas 0,75%, uma queda de aproximadamente 39%.

No último mês de dezembro, o centro-oeste foi a penúltima região que mais adquiriu os veículos. Representando 8,57% das vendas nacionais, a região ficou na frente apenas do nordeste, que teve 6,75%.

No país, a diminuição das vendas de caminhões foi calculada em 29,92%. Enquanto no ano passado foram adquiridos 50.292 veículos, em 2015 haviam sido comprados 71.767. Os caminhões são divididos em semi-leve, leve, médio, semi-pesado e pesado.

Os modelos mais adquiridos foram os das fabricantes M. Benz (30%), VW (25,74%) e Ford (15,14%).

Cenário ruim

André Guides, gerente da concessionária Paraná Caminhões, revelou que mediu uma diminuição de 60% no número de vendas do veículo em 2016. Os motivos para o cenário difícil são quase todos encabeçados pela crise econômica. “O frete está muito baixo, o preço do diesel e o financiamento estão muito caros. Nunca é um fator só que explica esse tipo de situação. No caso dos caminhões, a vida está difícil tanto para veículos novos quanto para usados. Ninguém está comprando”, disse.

André pontuou que o mercado é composto, em sua maioria, por fazendeiros, que integram o agronegócio, transportadores e motoristas autônomos.

O também gerente Wilson Araújo, que atua na concessionária Auto Sueco, em Cuiabá, explicou que o mercado começou a ficar complicado a partir do ano de 2009, quando o governo federal assinou um decreto que liberou o financiamento de caminhões pelo Finame (Agência Especial de Financiamento Industrial), que é uma linha de crédito do BNDES, por taxas muito menores do que as praticadas pelos bancos.

A ação fez com que o mercado sofresse uma desregulagem. “Por causa disso [do financiamento], os anos de 2012 e 2013 foram excepcionais. As transportadoras compraram muito e quem não era do ramo quis encontrar por causa das boas condições. Mas o fato é que a economia não cresceu para suprir essa demanda e hoje está sobrando caminhões. Nós temos muito caminhão para pouco serviço”, argumentou.

Ele contou que as vendas na loja em que atua diminuíram por volta de 30%, valor aproximado à estimativa de Mato Grosso. Wilson afirmou que só acredita que o setor vai voltar a crescer quando a crise política do país for resolvida e que, pelo menos nesse início de 2017 ele não conta com isso.

“Minha projeção não é de crescimento. O que eu penso é alcançar um volume normal de vendas nesse primeiro momento, talvez o mesmo do que o ano passado. Em tempos de crise a gente tem que pensar que só de não piorarmos, já é uma melhora”, disse bem humorado.