Condições de trafegabilidade da BR-158 estão melhores neste ano

Aprosoja BR-158 é vista como corredor fundamental para escoar grãos, principalmente no Leste do Estado

Uma das principais vias de escoamento da produção mato-grossense, a BR-158, apresenta trechos em boas condições de trafegabilidade. É o que afirma Edeon Vaz, diretor executivo do Movimento Pró-Logística, que em parceria com a Aprosoja, da Fertilizantes Tocantins e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit) realizaram o Estradeiro da rodovia, entre os dias 25 e 30 do último mês.

A BR é vista como corredor fundamental para o escoamento de grãos, principalmente na região Leste do Estado. Neste ano, a comitiva partiu de Canarana e passou por São Miguel do Araguaia (GO), Palmas (TO) e Redenção (PA), finalizando em Marabá (PA). Ao todo, foram percorridos 1.700 quilômetros.

Edeon afirma que, em comparação com a expedição passada, realizada em 2015, foram identificadas melhoras, mas ainda há necessidade de concluir os serviços que estão em execução.

Na oportunidade, o grupo se reuniu com produtores rurais de Santana do Araguaia e Redenção para ouvir preocupações e desafios relativos à logística. Em Redenção, por exemplo, mais de 70 pessoas participaram. A comitiva também se reuniu com a empresa que presta serviço de balsas no Rio Araguaia, próximo a Caseara, no Tocantins.

“A empresa nos mostrou o projeto finalizado, já com ordem de serviço para disponibilizar uma nova balsa, que comportará até oito carretas bitrens. Esta rota (Santana do Araguaia – Caseara) dará acesso ao terminal ferroviário de Porto Nacional”, explica.

Edeon cita ainda as boas condições na GO-164 até a TO-373. O trecho é importante por ser uma sequência da BR-080 e fazer parte do roteiro até o terminal de grãos que será futuramente instalado em Alvorada do Tocantins.

Terminal de grãos

Além deste futuro terminal em Alvorada, a equipe do Estradeiro visitou o terminal de grãos da VLI, em Porto Nacional (TO). Com capacidade para 2,4 milhões de toneladas, o local fez neste ano apenas 450 mil.

De acordo com a empresa, o número bastante inferior à capacidade se deve aos problemas climáticos que afetaram o Estado e, por consequência, a safra. O local ficará vazio até a próxima colheita.

A expedição finalizou a viagem visitando as futuras instalações da Estação de Transbordo de Carga (ETC), em Marabá.

Más condições

Apesar da boa trafegabilidade de maneira geral, o Estradeiro da BR-158 apontou que a MT-326, no trecho de Canarana até a chegada à BR-158, está em más condições. “Começaram a fazer a recuperação da rodovia, mas depois paralisaram e isso nos preocupa. Vamos repassar essa posição para Sinfra (Secretaria de Estado de Infraestrutura) para avaliação”, explica Edeon Vaz Ferreira. Além desta rodovia estadual, a BR-153 apresentou defeitos na pista. Ainda que representantes do Dnit estivessem presentes, a equipe do Movimento Pró-Logística também encaminhará relatório ao órgão. (Com Assessoria)