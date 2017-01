Confiança do empresário cuiabano cresce e setor vê melhora em 2017

Gilberto Leite Vice-presidente da CDL Cuiabá, empresário Célio Fernandes, disse que o ano foi perdido para boa parte dos empresariado do comércio da Capital e que, somente em poucos casos, houve crescimento

O ano de 2016 registrou grandes dificuldades para o comércio em Mato Grosso. Após o fechamento, inclusive, de vários comércios e lojas tradicionais da Capital, a esperança dos empresários é que o próximo ano seja de crescimento. A questão foi refletida na confiança dos empresários que, apesar da crise, estão esperançosos para o ano de 2017.

Em Cuiabá, o índice de confiança dos empreendedores do setor caiu 3% em dezembro, em relação ao mês de novembro. No saldo geral, porém, o número cresceu 9,2% entre dezembro do ano passado e de 2016, o que aponta para uma melhora. Os dados em relação à confiança dos lojistas foram divulgados pela Confederação Nacional do Comércio (CNC).

Várias empresas tradicionais da Capital sentiram na pele as dificuldades e se viram obrigadas a fechar as portas. Em dezembro, foi o caso do Bar Tom Choppin, que anunciou por meio de uma rede social o encerramento das atividades.

Antes disso, empreendimentos como o Strike Boliche, na Avenida Fernando Correa, a loja de calçados Gabriela, na Getúlio Vargas e Via Corpo, no calçadão da Ricardo Franco, já haviam baixado as portas definitivamente.

O vice-presidente administrativo da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Célio Fernandes, disse que o ano foi perdido para boa parte dos empresários do comércio e que, somente em poucos casos, houve crescimento.

Célio pontua que fatores como o desemprego, a alta taxa de inadimplência e os escândalos de corrupção fizeram com que o ano fosse conturbado. Em Mato Grosso, ele lembrou que a maneira com que foi feita a discussão de alguns projetos acabou trazendo ainda mais dúvidas para o setor. “A nível de Estado vivemos um período conturbado em relação à reforma tributária que trazia muitos riscos de aumento de impostos. Foi tudo feito bastante na pressa e tivemos pouco diálogo. Mas o governo teve a sensibilidade de deixar para discutir essa questão com mais calma no próximo ano e esse já foi um passo importante para nós que projetamos que 2017 deve ser um pouco melhor”, pontuou.

Em dezembro, Bar Tom Choppin anunciou por meio de uma rede social o encerramento das atividades

Sobre o contexto nacional, Célio disse que os casos de corrupção apurados pela Operação Lava Jato, por exemplo, afetam a imagem, a credibilidade e a confiança de investidores no país. Por conta disso, boa parte dos setores econômicos ficam em “stand by”, esperando o que vai acontecer.

Ele comentou, porém, que algumas pautas econômicas têm avançado e que medidas como a aprovação da autorização da cobrança de preços diferentes dependendo da forma de pagamento fazem com que a confiança dos empresários seja retomada. “O governo federal tem demonstrado que quer acertar. Acho que eles entenderam que, se a economia girar, o crescimento vai aparecer, a arrecadação vai aumentar, os empregos voltarão e tudo isso vai gerar uma melhoria na própria imagem do governo”, argumentou.

O vice-presidente disse que o setor espera que 2017 seja um ano de retomada, já que, segundo ele “parece que chegamos no fundo do poço e agora estamos subindo de novo”.

“Nós estamos acreditando que vamos sair dessa crise. O empresário vive dessa esperança e dessa possibilidade. Nós acreditamos que, se as barreiras entre os negócios continuarem sendo tiradas, a vida de todos tende a melhorar”, finalizou.