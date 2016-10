Patrícia Sanches Museu tem declaração feita pelo padre Theodor Amstad, "“pai"” do cooperativismo de crédito no país

"Pois se uma grande pedra se atravessa no caminho e 20 pessoas querem passar, não o conseguirão se um por um a procuram remover individualmente. Mas, se as 20 pessoas se unem e fazem força ao mesmo tempo, sob orientação de uma delas, conseguirão solidariamente afastar a pedra e abrir o caminho para todos". A declaração foi feita pelo padre Theodor Amstad, “pai” do cooperativismo de crédito no Brasil.

Neste ano, o dia internacional do cooperativismo é comemorado hoje (20). O setor é um dos que mais crescem no país, atraindo investidores em razão do seu perfil administrativo. Atualmente, as principais empresas do ramo são Sicredi, Sicoob e Unicredi, além da Cecred e Confesol (representando as centrais Cresol, Ecosol e Crenhor).

O movimento, entretanto, começou em 28 de dezembro de 1902, sob a coordenação do sacerdote. À época, foi criada a 1ª cooperativa de crédito da América Latina, a Caixa de Economias e Empréstimos Amstad, atual Sicredi Pioneira RS - em Nova Petrópolis. A primeira cooperativa do mundo surgiu em 1844, em Rochdale, Inglaterra, devido à crise que surgiu entre a classe operária depois da Revolução Industrial.

Quarenta e cinco jornalistas, de todo o país, visitaram a primeira cooperativa do Brasil e puderam conhecer mais sobre o setor. O local, que ainda atende como cooperativa, se tornou também um museu e é visitado por pessoas de todo o mundo - veja fotos.

Lá atrás, o conceito já era o mesmo: cooperar para crescer. Unir força para juntos prosperarem. Ser sócio do negócio. Fiscalizar a aplicação dos recursos e zelar pela qualidade do empréstimo, para garantir o retorno.

Em Mato Grosso, o movimento só chega com o fim da ditadura militar – que desacelerou o processo do cooperativismo no país. Em 1988 surge a primeira cooperativa de crédito do Estado, a Sicredi Araguaia (10/12/1988) e, em 1989, com a criação de mais cinco cooperativas - CREDIJUL (Sicredi Vale do Cerrado); CREDINOVA; CREDIOESTE (Sicredi Sudoeste); CREDINOROESTE (Sicredi Noroeste) e, CREDICANARANA (Sicredi Alto Xingu) - foi constituída a Cooperativa Central de Crédito Rural de Mato Grosso – Cocecrer/MT, atual Central Sicredi MT.

A Cocecrer-MT foi a décima Central a ser constituída no Brasil e a segunda do Centro-Oeste. Em 1996, durante assembleia realizada na Capital, foi adotada a marca Sicredi para denominar todas as cooperativas integrantes do Sistema em Mato Grosso.

Com a nova marca, em 1998, foi possível a filiação ao Banco Cooperativo Sicredi, garantindo, portanto, a formação de um sistema único. Em 2006, teve início a expansão para os Estados do Pará e Rondônia.

Cooperativismo

São 60,5 mil cooperativas de crédito no mundo, com 223 milhões de associados em 109 países. No Brasil, são 1.097 cooperativas,com 8,9 milhões de associados. Instituição financeira cooperativa pioneira no país, o Sicredi tem 3,3 milhões de associados e 1.500 pontos de atendimento, em 20 Estados.