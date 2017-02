Coordenador nacional do MBL lança vídeo pró Uber em Cuiabá assista

MBL Kim, colunista na Folha de São Paulo e no HuffPost Brasil, cita que São Paulo teve mesma discussão

O coordenador nacional do Movimento Brasil Livre (MBL), Kim Kataguiri, lançou na tarde desta quarta (1) um vídeo defendendo o funcionamento do Uber em Cuiabá. Kim referia-se à posição do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), que determinou “tolerância zero” com meios de transporte considerados clandestinos como o Uber e o Yet Go.

A postagem do vídeo foi feita na página do núcleo do MBL em Mato Grosso. O representante do MBL - um dos movimentos que encabeçou protestos ao redor do Brasil pedindo o impeachment da então presidente Dilma Rouseff (PT) - disse que as medidas contra os aplicativos atentam contra o consumidor. “Trata-se de liberdade de escolha. Se a pessoa quer se transportar por taxi, por Uber, por ônibus, por metrô, ela escolhe. Não cabe ao Estado proibir uma opção que é do cidadão. É como se o Governo proibisse um feijão de determinada marca”, argumenta.

Kim, que também é colunista na Folha de São Paulo e no site HuffPost Brasil, lembra que São Paulo passou pela discussão e que, após protestos de cidadãos, a funcionalidade do Uber e de outros serviços como o Cabify e Easy Taxi foram liberadas.

O jovem defende no vídeo, ainda, que medidas que visam a proibição de aplicativos de mobilidade urbana geralmente tentam proteger sindicatos que são contrários à concorrência. “Aqui em São Paulo nós vimos isso. Vários taxistas eram a favor do Uber, mas diversos sindicalistas e líderes sindicais, que às vezes nem trabalhavam como taxistas, ameaçavam sair quebrando carro na rua, fazendo baderna, invadir a Câmara dos Vereadores, enfim, esse tipo de coisa criminosa que a gente não pode aceitar contra a nossa liberdade de escolha”, diz.

O representante do MBL finalizou dizendo que a instituição dará todo o apoio para que os serviços funcionem em Cuiabá.

Proibições

A prefeita de Várzea Grande, Lucimar Campos (DEM), vetou, no início do ano, o projeto de Lei 4.184/2016 que tentava inserir a plataforma Uber no município. A justificativa foi que de que o PL apresentava inconstitucionalidades e geraria conflito com os taxistas, que reclamam principalmente do pagamento de impostos e taxas, o que os motoristas da Uber estariam dispensados de fazer.

Porém, segundo o secretário municipal de Governo, César Miranda, o município iniciou estudos técnicos e jurídicos para regulamentação da atividade de transporte privado. César defendeu que o exercício do transporte privado de passageiros deve ser obrigatoriamente regulamentado na busca da qualidade da prestação do serviço, desde que os executores cumpram com a legislação tributária e recolham os devidos impostos e taxas, bem como tenham os veículos inspecionados.

Já em Cuiabá, o prefeito de Emanuel Pinheiro (PMDB) determinou “tolerância zero” com os transportes clandestinos, especificamente Uber e Yet Go – meios de transporte privado. A medida foi repassada à Procuradoria-Geral do Município, sob advogado Nestor Fidélis.

“Precisamos inibir e proibir o transporte coletivo que desorganiza e tumultua a ordem pública”, afirmou Emanuel em um vídeo publicado em suas redes sociais.

A publicação foi feita com a presença do presidente da Associação Mato-Grossense dos Taxistas, Abel Arruda, que pediu ao prefeito um posicionamento acerca da situação. Emanuel deve se reunir nessa semana com o setor para reforçar o combate contra o “transporte clandestino”. A categoria apoiou a campanha do peemedebista ao Palácio Alencastro.

Petição

Uma petição pública, destinada ao prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), e à prefeita de Várzea Grande, Lucimar Campos (DEM), exigindo o fim da proibição ao Uber nos dois municípios foi lançada nessa semana.

A petição tem como objetivo a defesa dos consumidores cuiabanos e várzea-grandenses. Além disso, se propõe a reprimir o abuso do poder econômico. "Destacamos que o Uber oferece uma frota composta por carros de luxo, facilita o pagamento diretamente no cartão de crédito e inclusive apresenta a rota e o valor estimado para o trajeto quando da solicitação do serviço. O aplicativo caiu no gosto de usuários cuiabanos e várzea-grandenses", diz trecho do documento online.

Os autores da petição pública ainda acusam os donos de frotas, de pontos de táxi e os presidentes dos sindicatos da categoria de pressionarem Emanuel e Lucimar para criarem taxas que inviabilizem o Uber. “Em declarações, veiculadas na imprensa, autoridades chegaram a dizer que vão banir o aplicativo destas cidades, deixando os cidadãos sem o prazer em utilizar os serviços da Uber, andando na contramão do direito de escolha e do livre arbítrio", complementam.