Corral e Galvan devem liderar disputa na eleição da Famato em novembro

Galvan é produtor em Vera e entra na disputa pela 2ª vez; Normando seria o responsável por dar continuidade à gestão atual

Duas chapas estão sendo formadas para disputar o comando da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Famato). A primeira tem como pré-candidato o atual vice-presidente da instituição, Normando Corral. Já a chapa de oposição, tem à frente como pré-candidato o vice-presidente do Sindicato Rural de Sinop, Antônio Galvan. O pleito será realizado em 25 de novembro.

Galvan é produtor em Vera e entra no pleito pela segunda vez consecutiva, após disputar o páreo contra o presidente da instituição, o produtor e médico veterinário Rui Prado, em 2013. A eleição passada foi bastante acirrada e Galvan tentou impugnar a chapa adversária alegando que Rui estava indo para o 3º mandato. Galvan chegou a ganhar a causa junto à Comissão Julgadora, mas Rui recorreu e, em assembleia, reverteu a decisão.

Nos bastidores, a expectativa é grande para este novo pleito. Alguns sindicalistas rurais enxergam em Galvan a renovação, o chamado “sangue novo”, em prol da Federação que hoje está sendo vista como afastada das bases. Como vice, nesta chapa, o nome mais cotado é do presidente do Fundo de Apoio à Bovinocultura de Corte (Fabov), o pecuarista Jorge Pires, que desistiu da disputa na eleição anterior, dando lugar a Galvan.

Do outro lado, alguns ruralistas defendem a atual gestão, e chegam a personificar o presidente como a “cara do agronegócio” mato-grossense, e Normando seria o responsável por continuar este trabalho. Ainda não há definição quanto ao possível vice da situação. Entretanto, o prazo para as negociações estão se encerrando, os candidatos têm até o próximo dia 13 para registro de chapa.

Curiosamente, o grupo da situação tem se mantido à frente da entidade há oito anos. Nos dois primeiros anos, de 2008 a 2010, Rui ocupou o cargo em razão da vacância deixada pelo deputado Homero Pereira (já falecido). Somente em 2010, concorreu de fato à presidência da instituição. Ele também já disputou uma vaga ao Senado, em 2014, se licenciando do cargo. Acabou não sendo eleito e teve suas contas de campanha reprovadas – por unanimidade – pelo Tribunal Regional Eleitoral.

Quando questionado sobre o processo eleitoral da Famato, Rui deixa claro que não poderá mais continuar no cargo e afirma conduzir o processo de forma transparente. “Tudo será dado dentro dos preceitos republicanos e democráticos”, diz.

No processo, também serão eleitos suplentes, diretores regionais e conselheiros. Estão aptos a votar 87 presidentes de sindicatos rurais, que representam 25 mil produtores associados. A instituição existe há 50 anos e tem orçamento anual de cerca de R$ 14 milhões. Dos dois últimos ex-presidentes, ambos se tornaram deputados: Zeca D’Ávila (estadual) e Homero (federal).

