Cotonicultores de MT participam de missão técnica nos Estados Unidos

Décio Tocantins Viagem ao Texas inclui visitas à unidade da Lummus, líder mundial no fornecimento de máquinas para beneficiamento do algodão; comitiva tem dirigentes da Ampa, pesquisadores e novos cotonicultores

Produtores de algodão de Mato Grosso participam esta semana de uma Missão Técnica no Texas (EUA), que se destaca não só na produção algodoeira, como também no desenvolvimento de tecnologias para o setor. Na comitiva, estão dirigentes da Associação Mato-grossense dos Produtores de Algodão (Ampa), o pesquisador Jean Louis Belot do Instituto Mato-grossense do Algodão (IMAmt) e novos cotonicultores.

Segundo Belot, que organizou a programação, a ideia de convidar esses jovens para participar da Missão partiu do presidente da Ampa, Gustavo Piccoli, que vê a viagem ao Texas como uma etapa no processo de preparação de sucessores. "A maioria dos produtores de algodão e lideranças da Ampa está na faixa dos 50 anos e está na hora de abrirmos novos horizontes para nossos filhos, mostrando as tecnologias utilizadas no país que é um dos líderes na produção e exportação mundial de pluma", afirma Piccoli referindo-se aos Estados Unidos.

A viagem ao Texas, iniciada nessa segunda (5), inclui visitas à unidade da Lummus, líder mundial no fornecimento de máquinas para o beneficiamento do algodão, e a Texas Tech University (TTU), instituição líder do Sistema Tecnológico das universidades norte-americanas, ambas na cidade de Lubbock. O roteiro conta ainda com dois dias de visitas a instalações da Texas A&M University, em College Station. Considerada a sétima maior universidade dos EUA e também conhecida como TAMU, a Texas A&M oferecerá aos visitantes de Mato Grosso uma apresentação dos trabalhos realizados em Corpus Christi sobre agricultura de precisão e stress hídrico, e uma visita ao departamento de intercâmbio internacional.

No dia 9, o pesquisador ministra palestra sobre melhoramento genético do algodoeiro no Brasil para estudantes de mestrado e doutorado do professor Wayne Smith da TAMU. Para Belot, as visitas às duas universidades são oportunidades únicas para que os representantes da Ampa saibam quais são as preocupações atuais dos norte-americanos em relação aos parâmetros de qualidade de fibra e tenham uma visão global sobre os principais focos da pesquisa dos EUA para os próximos 10 anos.

Para ele essa troca de experiência, inclusive com a participação de jovens mato-grossenses, só contribuirá para melhorar a qualidade e assegurar o futuro da cotonicultura do Estado, que se destaca como o maior produtor de algodão brasileiro.

O produtor Marcelo de Aguiar, que produz na região de Primavera do Leste, diz estar animado a Missão Técnica, pois é a primeira vez que visita uma região produtora de algodão nos EUA. "Terei a oportunidade de conhecer mais sobre o sistema produtivo norte-americano. Além do mais, a Texas A&M University é referência no comércio internacional do algodão e a maior parte dos profissionais que atua nesse setor saiu de lá", comenta.

Marcelo viaja junto com o primo Adecrésio Pedro de Aguiar Neto, de 17 anos, aluno do ensino médio em Cuiabá, que também tem grande expectativa em relação à Missão, principalmente pela possibilidade de conhecer duas universidades de ponta voltadas para a produção de algodão e o agronegócio em geral. "Ainda estou decidindo que curso irei fazer e a Engenharia Agronômica é uma das possibilidades", afirma. Seu pai, o produtor Paulo Sérgio Aguiar, acredita que durante a viagem o filho terá condições de ampliar sua visão sobre o mundo e, em especial, sobre o mercado da Agronomia: "O mundo da Agronomia vai além de gastar botina para procurar lagartas no meio da lavoura. Ele não se limita a Primavera do Leste, Cuiabá, Mato Grosso, oferece mais oportunidades - como o desenvolvimento de novas tecnologias e o melhoramento genético - e espera muito mais de nós". (Com Assessoria)