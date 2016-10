CPI estuda possibilidade de reabrir cinco plantas frigoríficas no Estado

AL Presidente da CPI, deputado Nininho defende reabertura de plantas para gerar mais empregos

Membros da CPI dos Frigoríficos apontam a possibilidade de reabrir pelo menos cinco plantas frigoríficas, localizadas nos municípios de Mirassol D´Oeste, Juruena, Nova Monte Verde, Vila Rica e Nova Xavantina. Todas essas plantas possuem selo do Serviço de Inspeção Federal (SIF).

Os parâmetros observados pela Comissão foram com intuito de diversificar o mercado da carne no Estado, garantir a livre concorrência, identificar a atual condição de conservação das plantas e também a oferta de animais para abate no raio de 360 km na região do frigorífico, o que demonstra a funcionalidade desses estabelecimentos.

De acordo com a CPI, a viabilidade de reabertura leva em consideração a capacidade de gado a ser abatido, por dia, num raio de 360 km de cada município. Sendo a de Mirassol D´Oeste 2.772 cabeças; Nova Xavantina 1.620; Vila Rica 1.224; Juruena 2.996 e Nova Monte Verde 2.604.

Para o presidente da Comissão, deputado estadual Ondanir Bortolini (PSD), Nininho, a importância da reabertura dessas plantas vai muito além da livre concorrência e o principal benefício é a geração de empregos nesses municípios. “Os números obtidos pela Comissão até o momento indicam para viabilidade da reabertura de pelo menos cinco plantas e um dos reflexos positivos será a oferta de mais de três mil empregos diretos e mais de dois mil indiretos.”, explica.

Nininho ainda ressalta a importância da reabertura dessas plantas para os pecuaristas, “Os criadores de gado sonham em retomar as atividades, comercializar com preço justo, valorizar a matéria-prima, sem que exista a manipulação e predominância de grupos nesse mercado”, completa.

Outro lado

Em entrevista recente para o , o vice-presidente do Sindicato das Indústrias Frigoríficas (Sindifrigo), Paulo Bellincanta, afirma que o setor vive em sinal de alerta e que não há como reabrir plantas. Dados do Sindicato apontam que as indústrias operam hoje com ocupação de 71,5% da capacidade de abate, sendo que a margem mínima para manter uma unidade em operação é de 70%.

Números

O Serviço de Inspeção Federal (SIF) é o responsável por assegurar a qualidade de produtos, de origem animal, comestíveis e não comestíveis destinados ao mercado interno e externo, bem como de produtos importados. O Serviço de Inspeção Sanitária Estadual (SISE) é relacionado ao mercado estadual e o Serviço de Inspeção Municipal (SIM) ao mercado municipal.

De acordo com dados do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (Indea) e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), atualmente existem 99 plantas frigoríficas em Mato Grosso, dessas 45 possuem SIF, 17 têm SISE e 37 são registrados no SIM. Das existentes, 71 estão em funcionamento e 28 paralisados.