"Cresce MT" debate novas práticas e modelos de ensino para o meio rural

Gilberto Leite Com tema “Educação para um Novo Tempo”, evento contou com autoridades de setor rural de MT

Teve início na manhã desta sexta (11), em Cuiabá, o Cresce MT, evento que teve como objetivo debater novas práticas de ensino e profissionalizantes para o Brasil e, principalmente, para os trabalhadores que atuam no campo. Com a temática “Educação para um Novo Tempo”, o evento contou com a presença de várias autoridades de setor rural do Estado.

Entre os palestrantes estiveram o professor português José Pacheco, o consultor Celso Antunes, a filósofa Viviane Mosé, o especialista em agricultura Décio Zylbersztajn e os escritores Clemente de Nóbrega e João Mattar.

O Cresce MT abordou temáticas como os “Novos modelos educacionais”, “Como inovar na educação”, “O que vem dando certo na educação”, “Os desafios no campo” e “Desafios da formação profissional no agro”.

O palestrante professor José Pacheco é fundador do projeto “Escola da Ponte”, uma iniciativa de inovação pedagógica que é referência mundial. Ele mora no Brasil há 15 anos e viaja por todo o país pesquisando os hábitos de ensino nas escolas públicas.

Ele, que é um crítico do modelo brasileiro, diz que existe um longo caminho para que o cenário do país possa mudar. “Vivemos em uma cultura de reprodução escolar. O Brasil tem professores e propostas teóricas excelentes, mas a política educativa é inadequada. As escolas estão todas organizadas de modo burocrático. O sistema de ensino e a formação dos professores é pobre. É preciso que se faça alguma coisa, e urgente”, conclamou.

Apesar disso, o docente se disse esperançoso e apontou que o país tem capacidade para se tornar uma referência em modelos de ensino em vinte ou trinta anos.

Ele defende, também, que é necessário integrar as novas práticas pedagógicas com as novas tecnologias, porque “atualmente se enchem as escolas de computadores, pensando que basta por um aparelho na mão de uma criança para ela aprender. Põem lousas digitais nas salas apenas para mudar o material e, daí, continua o mesmo esquema de aula, turma e série. Com isso, só geramos monstrinhos de tela”.

Ainda de acordo com ele, também é preciso pensar a própria tecnologia de maneira diferenciada. “Em algumas escolas em que atuo, elas são muito utilizadas, mas com outra visão. Elas são utilizadas para humanizar o ato de aprender. A internet não é uma plataforma, é uma sociedade. Acredito que os professores são inteligentes e em um prazo muito curto vão entender que elas [novas tecnologias] não são paliativas do velho modelo”, afirmou.

Entre os presentes, estava o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso (Famato), Rui Prado, que considera a realização do evento uma oportunidade para se discutir um novo modelo de ensino em áreas rurais.

“Existe muita gente que está com vontade de trabalhar, mas que não aprendeu na escola. Nós precisamos inverter esse processo, precisamos fazer com que as pessoas cheguem ao trabalho com vasto conhecimento para exercer suas funções. Existem pessoas analfabetas no campo, então nós estamos aqui pedindo socorro para o país, para o Estado e para toda a sociedade, para que juntos possamos mudar essa realidade”, argumentou.

Foram disponibilizados 1.060 ingressos para o Cresce MT, realizado no Cenarium Rural, no Centro Político Administrativo da Capital pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), uma das entidades que formam o Sistema Famato.

A meta do Senar é ter, até 2020, um milhão de pessoas capacitadas para o campo. Nos últimos seis anos, já foram capacitadas mais de 220 mil pessoas. O Senar oferece 254 tipos de treinamentos. O trabalhador demanda o treinamento é feito junto ao Sindicato Rural, no município, sindicato ou na fazenda.

Estimativa, para 2016, é fazer mais de 6 mil ações educacionais que envolvem capacitação de 40 horas, 80 horas, cursos técnicos e pequenas ações.