Crise, desemprego e dívidas devem derrubar vendas do Natal em 16%

Reprodução Compras para o Natal dos cuiabanos, que devem ser diminutas, em relação ao ano passado, deverão se concentrar em pequenos artigos de utilidade como perfumaria, cosméticos, acessórios e bolsas As vendas do próximo Natal deverão ser 16% mais baixas do que as registradas no ano passado em Mato Grosso. A estimativa foi feita pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá (CDL), que espera um desaquecimento em todos os setores lojistas.

O número, que reflete o cenário de crise econômica nacional, já foi maior. Há um mês, a estimativa era que as compras na data mais comercial do ano iriam diminuir aproximadamente 24%.

De acordo com o vice-presidente da CDL, lojistas de todos os setores deverão sentir a queda nas vendas. Apesar disso, ele explica que o setor autopeças, linha branca e eletrodomésticos deverão ser os mais prejudicados já que “as pessoas estão postergando mais a compra de bens que são mais caros e utilizam o equipamento até que ele pare de funcionar”.

De acordo com o Serviço de Proteção ao Crédito de Mato Grosso (SPC-MT), até outubro o Estado registrava mais de dois milhões de dívidas. Somente em Cuiabá, eram 835 mil, sendo que 8.700 dessas dívidas eram de empresas. A situação impacta diretamente no cenário comercial, segundo Célio.

“Nós vivemos um momento muito complicado. Elementos como o desemprego, o alto índice alto de inadimplência, já que foi gerado muito crédito e as pessoas contraíram dívidas e não conseguiram pagar e ainda o cenário político incerto contribuem muito com a baixa confiança do consumidor e dos lojistas”, afirmou.

As compras, que devem ser diminutas, em relação ao ano passado, deverão se concentrar nos artigos de utilidade como perfumaria, cosméticos, acessórios e bolsas, de acordo com o vice-presidente.

As tradicionais decorações de Natal, que durante outros anos já poderia ser vista nas lojas e empreendimentos de todo o país já no final do mês de novembro, raramente são encontradas. O vice-presidente da CDL pontuou que esse é um dos sinais dos tempos difíceis.

“Alguns lojistas acreditam que não é o momento de fazer decoração porque o dinheiro está curto. Os enfeites natalinos podem ser encarados como um desperdício de recurso, dependendo da condição financeira da loja. Então eles preferem manter essa reserva para lidar com algum gasto mais urgente”, argumentou.

Célio diz que apesar disso, algumas campanhas e promoções especiais devem marcar a época. Ele lembrou que o Natal é a principal data comercial do país e que apesar da baixa confiança, alguns devem se arriscar para aumentar as vendas nesse período.

“Cada um lida de um jeito [com a crise]. Os empresários mais visionários ensaiam mais investimentos, fazem mais contratações ou até aproveitam para investir na capacitação dos funcionários que eles já têm. Nesse momento, um ligeiro diferencial já faz toda a diferença para o consumidor que está mais atento com o que ele deve gastar, já que o dinheiro é mais curto”, disse.

Célio diz, porém, que acredita que “existe uma luz no fim do túnel” e que o país deve crescer entre 1% e 3% no próximo ano. “Nossa previsão é que as coisas melhorem, principalmente por causa das medidas de controle de gastos que deverão ser aprovadas para o país. Na medida em que o Congresso mostra agilidade, isso gera um ambiente favorável para o negócio, o desemprego começa a diminuir, as dívidas vão sendo sanadas e consumidores e lojistas começam a retomar a confiança no mercado”, defendeu.

Ano ruim

Em setembro, Mato Grosso teve o 8º pior resultado do país no volume das vendas no varejo com queda de 15% em julho, segundo informou o IBGE. O número é cinco pontos percentuais acima da média nacional que registrou queda de 10,2%. O ano, que já não estava bom para o setor varejista mato-grossense teve uma queda acentuada nas vendas do varejo em julho, 5,3 pontos percentuais se comparado com o mês anterior (9,7%) e 3,6 pontos se comparado com maio.