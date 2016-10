Crise em países importadores afeta embarques de carne bovina de MT

Reprodução Se comparado com 2014, quando MT arrecadou US$ 888 mi, a queda nos embarques chega a 25%

O montante negociado dos embarques de carne bovina mato-grossense rumo ao exterior, entre janeiro e setembro deste ano, é o menor já registrado desde 2013. A queda é 14,6% se comparado com o ano anterior. Ao todo, as negociações somaram, neste período, US$ 663,2 milhões, ante os US$ 776,6 milhões registrados em 2015. Se comparado com 2014, quando Mato Grosso arrecadou US$ 888,5 milhões, a queda chega a 25%. Em 2003, foram registrados US$ 730,2 milhões, queda de 9%.

Os dados são do levantamento da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), ligada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). De acordo com o boletim do Imea, o principal motivo seriam as crises internas de grandes importadores de carne bovina como Venezuela e Rússia. A instabilidade destes países afetou severamente as vendas do Estado.

Segundo o informativo, esta situação alerta mais uma vez para a importância da abertura de novos mercados, viabilizando novos compradores para que as vendas externas se mantenham constantes. Com a abertura do mercado norte-americano é possível que outros mercados se interessem pela carne bovina mato-grossense, uma vez que, os Estados Unidos são extremamente exigentes no que se referente as questões sanitárias.

Na última semana, a Secex também divulgou dados das exportações brasileiras e mato-grossenses referentes ao mês de setembro, quando Mato Grosso negociou US$ 83,79 milhões com a venda de 19,13 mil toneladas de carne bovina in natura. De acordo com o Mapa, por ser o primeiro mês de embarques do produto brasileiro com destino ao mercado norte-americano, o movimento ainda foi tímido, mas a tendência é de crescimento.