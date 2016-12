Crise leva CDL de Barra do Garças ao cancelamento da campanha de natal

Reprodução Presidente da CDL, José Vitorino Neto, diz que buscou alternativas para promover a campanha, mas esbarrou na falta de recursos

Os comerciantes de Barra do Garças perderam uma espécie de incentivo para aquecer as vendas nas festas de fim de ano. A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) cancelou neste ano a campanha Natal Premiado, realizada anualmente, no mês de dezembro, como forma de aumentar o faturamento do comércio. O cancelamento foi motivado pela crise econômica que o país atravessa com reflexos diretos aos consumidores que reduziram o poder aquisitivo.

Segundo o presidente da entidade, José Vitorino Neto, a CDL buscou todas as alternativas possíveis para promover o evento, porém, esbarrou na falta de dotação financeira e em campanhas paralelas realizadas por grandes empresas, que assumiram individualmente, suas próprias iniciativas. "Não temos condições de promovê-la. No ano passado registramos prejuízos e não gostaríamos que isso se repetisse", disse, informando que o déficit em 2015 foi acima de R$ 10 mil.

O dirigente acredita que, caso a CDL assumisse a campanha integralmente, o prejuízo poderia ser maior neste ano. "Reunimos os associados e pelo semblante da maioria, já foi possível um certo pessimismo. Isso nos desmotivou e sem falar que uma das maiores parceiras resolveu lançar sua própria campanha. Hoje a entidade não tem condições de comprar um carro ou uma motocicleta zero km para o sorteio", explicou Vitorino.

Bons prêmios

Em 2015, a campanha sorteou 20 prêmios para o consumidor que comprasse no comércio de Barra do Garças, Pontal do Araguaia e Aragarças (GO), entre eles, um Fiat Palio e uma motocicleta Suzuki 150; ar condicionado, refrigeradores, máquinas de lavar e televisores. Para concorrer, a pessoa tinha que efetuar uma compra a cada R$ 100.

Além de justificar a crise, o presidente da CDL informou que a entidade está executando o projeto de construção da sua sede própria, já bastante avançado e todo o trabalho não pode ser comprometido.