Cuiabá é a 3ª capital mais endividada do país, segundo o Tesouro Nacional

Cuiabá é a terceira Capital brasileira mais endividada. A Capital de Mato Grosso aparece com um índice de endividamento de 63%, número menor apenas do que os registrados por São Paulo e Rio de Janeiro, que têm endividamento de 204,3% e 87,73%, respectivamente. Grande parte da dívida da cidade refere-se a compromissos com a União, de acordo com relatório divulgado pelo Tesouro Nacional.

O percentual de endividamento foi calculado correlacionando a dívida consolidada e a receita corrente líquida, ou seja, o indicador mostrou o quanto da receita do município seria consumida, caso todos os débitos fossem quitados. Na outra ponta do índice, com menor comprometimento da receita, estão os municípios de Macapá (AP), João Pessoa (PB) e Teresina (PI), com níveis de endividamento de 0,22%, 13% e 14%, respectivamente.

O estudo, que foi divulgado na última sexta (4), avalia as informações fiscais dos anos de 2014 e 2015, dos 146 municípios do país que possuem mais de 200 mil habitantes. Os dados usam critérios como, além do nível de endividamento, de autonomia financeira, financiamento dos investimentos e rigidez das despesas.

Grande parte da dívida de Cuiabá refere-se a compromissos com a União, valor esse que alcança 47% das dívidas, segundo o balanço. Do outro lado, estão as dívidas com outros credores, estimadas em 23,7% e de precatórios, que são despesas com condenações judiciais que respondem por 22,6% do endividamento da cidade.

Cuiabá é, ainda, a 6ª pior capital em investimentos com recursos próprios. Os valores alcançam 53%, valor menor apenas que os municípios de Belém (PA), Rio de Janeiro (RJ), Porto Alegre (RS), São Luis (MA) e Recife (PE).

Dependência

Os baixos índices de investimentos com recursos próprios sugerem que a cidade tem alta dependência de fontes de financiamentos provenientes de terceiros e que, com isso, esses municípios tendem a financiar seus investimentos com maior impacto fiscal, através de operações de créditos mais caras, de acordo com a pesquisa.

A Capital de Mato Grosso é também uma das cidades que estão abaixo da média no índice de autonomia financeira. Com 42%, o município é o 13ª no quesito. Segundo o estudo, esse indicador aponta a independência dos municípios em relação às transferências de verba provenientes dos estados e da União.

Todas as capitais dos sul e do sudeste do país registram índices de autonomia financeira acima da média, que é de 44%. Segundo o apontamento, os números mostram que, nas regiões mais desenvolvidas, a existência de uma base tributária maior permite que as cidades sejam mais autônomas. Os dados foram retirados do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi), órgão ligado ao Tesouro Nacional.

O tentou ouvir o secretário municipal de fazenda de Cuiabá, Pascoal Santullo Neto, sobre o índice de endividamento de Cuiabá, mas não conseguiu porque ele está em viagem. A reportagem também enviou email para a assessoria do secretário, que não foi respondido até a publicação dessa matéria.