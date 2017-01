Cuiabá registrou o menor superávit na balança comercial desde 2011

Reprodução Em 2016, Cuiabá exportou US$ 276 mi e importou US$ 53 mi, o que gerou superávit de US$ 222 mi

Cuiabá registrou, no ano passado, seu menor valor de superávit na balança comercial dos últimos cinco anos. A Capital teve um excedente de US$ 222 milhões em 2016, menor número desde o ano de 2011, quando o saldo ficou em US$ 151 milhões. A balança comercial representa a relação entre as exportações e importações.

Os dados foram divulgados pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços na última segunda (2). A pasta informou que o Brasil teve superávit de US$ 47,69 bilhões em 2016, um recorde desde o início da série histórica que começou a ser registrada em 1989. Em 2006, ano, até então com maior superávit da história, o país tinha conseguido US$ 46,5 bilhões.

No ano passado, Cuiabá exportou US$ 276 milhões e importou US$ 53 milhões, o que representou o superávit de US$ 222 milhões. O mês com o maior volume de exportações foi fevereiro, quando saíram da cidade US$ 61 milhões em produtos. Pelo outro lado, o mês que mais teve importações foi janeiro, quando US$ 12 milhões em itens chegaram ao município.

Os países que mais compraram produtos de Cuiabá foram, por ordem, China, Coréia do Sul e Indonésia. A exportação da Capital para o país líder no quesito diminuiu, inclusive, mais de 70% entre 2015 e 2016.

Em 2015, a cidade havia negociado US$ 228 milhões em produtos com a China, enquanto no ano passado esse número caiu para US$ 63 milhões. O país da Ásia era o principal destino de 39% das exportações de Cuiabá no ano de 2015, valor que chegou a 23% no ano passado.

Os produtos que a Capital de Mato Grosso mais exportou no ano passado foram o algodão (US$ 108 milhões), a soja (US$ 83 milhões) e o milho (US$ 77 milhões). Todos registraram queda, que foi de 23%, 69% e 1,78%, respectivamente.

No caso das importações, os Estados Unidos foram o país de que Cuiabá mais comprou. Foram US$ 19 milhões em produtos oriundos do país do norte em 2016, uma diminuição de 45% em relação ao ano de 2015. Bolívia e China completam a lista de países em que Cuiabá mais importa.

Em relação aos produtos mais comprados de outros países por Cuiabá, foram o gás de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos (US$ 13 milhões), inseticidas, fungicidas, herbicidas e outros (US$ 12 milhões) e máquinas e aparelhos para colheita (US$ 5 milhões).

As compras do gás de petróleo tiveram uma queda de 92%, enquanto as aquisições de máquinas agrícolas também tiveram queda, de 30%. Desses produtos, somente os inseticidas tiveram aumentos nas compras, que alcançou 37%.

Mato Grosso

O estado de Mato Grosso registrou pouca variação entre 2015 e 2016 na balança comercial. No ano passado, a unidade federativa fechou com US$ 11,4 bilhões de superávit, enquanto em 2015 o saldo ficou em US$ 11,7 bilhões.

No ano passado, os três principais produtos exportados pelo estado foram a soja (US$ 5,6 bilhões), o milho em grão (US$ 2,4 bilhões) e o bagaço e outros resíduos sólidos do extrato do óleo de soja (US$ 1,3 bilhão).

Os destinos mais comuns das exportações de Mato Grosso em 2016 foram a China, que comprou US$ 3 bilhões em produtos; o Irã (US$ 884 milhões) e os Países Baixos (US$ 764 milhões). Desses, somente a China registrou queda no volume de exportações, cerca de 3%.

Os Estados Unidos foram o país de que o Estado mais comprou, acompanhando a posição de Cuiabá. Foram US$ 204 milhões em produtos que chegaram de lá, enquanto outros US$ 167 milhões vieram do Canadá e outros US$ 121 milhões vieram da Bielorrússia, completando os três principais. O volume de produtos importados só cresceu dos Estados Unidos, em 14,45%.

Os principais produtos importados pelo Estado foram o cloreto de potássio (US$ 453 milhões), adubos e fertilizantes minerais (US$ 174 milhões) e uréia (US$ 141 milhões).