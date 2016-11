Cuiabá sedia 1º Festival de Imóveis; preços entre R$ 100 mil e 4 mi

. Festival terá bons negócios em Cuiabá a preço diferenciado para realização do sonho da casa própria

Mais de duas mil opções de imóveis estarão disponíveis para quem sonha em ter a casa própria durante o 1º Festival de Imóveis da Capital. O evento ocorre nos dias 3 e 4 de novembro, no Cuiabá Lar Center, com imóveis que variam entre R$ 100 mil e R$ 4 milhões.

De acordo com uma das idealizadoras, Zilda Carracedo, o festival tem como objetivo oferecer bons negócios com preços diferenciados para que as pessoas possam realizar o sonho da casa própria escolhendo. “Assim poderão escolher o que há de melhor no mercado de imóveis mato-grossense e com preços e condições atrativas”.

Na oportunidade, o interessado ainda encontrará acessórios de decoração e acabamento para os imóveis. “Neste festival vamos oferecer o conforto de encontrar tudo no mesmo lugar”, comenta a administradora do Cuiabá Lar Center, Arielle Fersan.

Entre as empresas que já confirmaram presença estão a Ginco, Brasil Beach, Caixa Econômica, Grupo Brisas, Cleide Imóveis e Lançamentos Online.

O sócio proprietário da Cleide Imóveis, Rafael Franco, revela que entre os imóveis que poderão ser negociados estão desde semi-novos e usados a imóveis rurais e comerciais. “Também teremos lançamentos e a opção de investimento no ramo hoteleiro com a franquia IBIS”, destaca.

Um dos diferenciais do festival, segundo a organização, é a participação do Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI) que estará no local dando assessoria para empresas, compradores e investidores sobre a importância de se adquirir um imóvel com um profissional credenciado ao Conselho.

No local ainda haverá uma praça de alimentação gourmet. “Queremos que as pessoas levem as famílias para que analisem as propostas e saiam de lá com seu imóvel dos sonhos”, finaliza Marilene Pimentel, que também está a frente do Festival.

Serviço

1º Festival de Imóveis de Cuiabá

Local: Cuiabá Lar Center- Av. Miguel Sutil, 6274

Data: 3 e 4 de novembro das 8h às 18h

Informações: Zilda (65) 98412 9090 ou Marilene (65) 99963 3444