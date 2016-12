Cuiabá tem 3ª maior queda no preço da cesta básica no país

Reprodução Apesar do barateamento nos preços, Cuiabá ainda tem a sétima cesta básica mais cara entre capitais

Cuiabá registrou 4,68% de redução no preço da cesta básica em novembro, a terceira maior queda entre as capitais brasileiras no período. O balanço foi realizado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) e foi divulgado nesta terça (6).

A redução de preço da cesta foi puxada pelos recuos registrados, principalmente, no preço do feijão (-24,44%) e do tomate (-23,97%). Em Cuiabá, o grão registrou a segunda maior queda do país, atrás somente de Belém (PA) com 24,83% de redução. As frutas também tiveram a segunda maior queda do país na Capital de Mato Grosso, ficando atrás somente de Florianópolis (SC) que registrou uma corte de preço de 24,50%.

Apesar do barateamento, Cuiabá ainda tem a sétima cesta básica mais cara. Um trabalhador cuiabano que recebe um salário mínimo teria que gastar aproximadamente 53% de seus rendimentos para arcar com uma cesta básica, que custa, em média, R$ 431,46. O número em tempo de trabalho indica que é necessário trabalhar 107 horas para adquirir os produtos.

No outro lado da ponta, o óleo foi o produto que registrou a maior alta na cidade. Com uma subida de 2,77%, o item ficou na frente da banana, que teve um aumento de 2,55% e do café, que aumentou em 1,87%.

Alimentos como o pão, a carne, o arroz, a farinha e o açúcar tiveram aumento de menos de um ponto percentual.

Brasil

O custo do conjunto de alimentos da cesta básica registrou quedas em 25 das 27 capitais brasileiras. Os maiores recuos de preços dos alimentos foram registrados em Boa Vista (RR), com (-7,35%); Recife (PE), com (-5,10%); Cuiabá, (-4,68%); Salvador (BA), com (-4,48%) e Belo Horizonte (MG), com (-4,20%).

A cesta mais cara do Brasil em novembro foi a de Porto Alegre, estimada em R$ 469,04, seguida por Florianópolis, cujo preço médio foi de R$ 466,25 e São Paulo, que registro um custo de R$ 450,39.

O Dieese apontou ainda que durante o mês de novembro, o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de quatro pessoas deveria equivaler a R$ 3.940,41, ou seja, pouco mais de quatro vezes mais que o mínimo atual que é de R$ 880.

O país registrou diminuição também nas horas necessárias de trabalho para se adquirir uma cesta básica. Em outubro eram necessárias 103 horas e 48 minutos para comprar uma cesta completa. Em novembro esse número foi estimado em 100 horas e 56 minutos, um decréscimo de mais de três horas.

Entre os produtos que tiveram queda em todo o país está o leito, que teve diminuição de preço em todas as capitais, exceto Brasília. O feijão também foi outro item que registrou o barateamento. Das 27 capitais, 24 puderam comprar o tradicional alimento por um preço menor, em novembro.