Cuiabanos devem gastar menos com presente para as crianças neste mês

Reprodução Dia das Crianças deve ter queda nas vendas. Pais apontam crise econômica

As vendas para o Dia das Crianças neste ano em Cuiabá prometem uma queda em relação ao anterior. Má situação financeira, endividamento, aumento da inflação e instabilidade econômica são as principais justificativas para quem pretende gastar menos com os presentes que devem ser entregues nesta quarta (12).

Em pesquisa nacional, divulgada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), feita em todas as capitais, 57,8% dos consumidores esperam gastar menos ou o mesmo valor com os presentes em relação a 2015. E dos 28% que pretendem gastar mais, é em razão ao aumento dos produtos, que subiram em média 31%.

Em relação ao gasto médio dos entrevistados, o valor chegou a R$ 222 por cliente, que devem comprar em média 2,6 presentes. Boa parte deve optar por pagamento em dinheiro (45%), seguido do cartão (37%), seja a vista ou parcelado. Dentre os que irão parcelar, quatro deve ser o número médio de parcelas.

O estudo aponta ainda, que na hora da compra fica evidente a pressão das crianças e, por isso, mais da metade (58%) dos entrevistados não pretende efetuar as compras acompanhado. Quanto ao período da compra, 53% compram durante este mês, 13% deixam para o final de semana após a data em questão e apenas 3% afirmaram já ter comprado, entre os dias 12 e 20 setembro, período em que a pesquisa foi realizada.

Entre os produtos mais procurados estão roupas, bonecas (os) e jogos educativos, que devem ser comprados em sua maioria nos shoppings centers, seguido das lojas de departamento. No entanto, o poder das vendas pela internet se revelou durante a pesquisa, em que 25% afirmaram optar pela web na hora da compra, um aumento de 9,6% em relação ao ano anterior.

Segundo o presidente da CNDL, Honório Pinheiro, os resultados de vendas de todas as datas comemorativas de 2016 refletem o cenário econômico recessivo que o Brasil atravessa e seus impactos no poder de compra dos consumidores. “A sondagem referente ao Dia das Crianças dá ao varejo um direcionamento do que podemos esperar para o Natal, data comemorativa mais importante do comércio”, explica Pinheiro. “Tal apuração torna-se ainda mais importante diante do atual contexto econômico, em que persistem incertezas tanto por parte dos consumidores quanto dos empresários.”

Expectativa

De acordo com o levantamento, 29,3% dos consumidores dizem que a situação financeira continua a mesma em relação ao ano passado, 30,5% acreditam que a situação melhorou e para 39,8%, piorou devido à queda da renda, desemprego ou dívidas. “Com base neste contexto, espera-se para o ano de 2016 que o resultado do Dia das Crianças seja um pouco melhor do que em 2015, ano em que a crise econômica atingia seu auge. Apesar disso, o panorama não é de todo animador, refletindo o cenário de recuperação ainda incerta da economia, que leva o consumidor a manter alguma cautela frente a seus gastos”, analisa o presidente.

Reproduação Shopping Popular tem expectativa de melhora nas vendas em relação a 2015

Boas vendas

No Shopping Popular, na Capital, a expectativa é que as vendas melhorem neste período apesar do cenário econômico não favorável. Das 560 bancas, pelo menos dez trabalham exclusivamente com brinquedos. Estes expositores já estão oferecendo uma variedade de brinquedos nacionais e importados. Entre eles, César Cassununga, com um box só de brinquedos conta que as vendas sempre dão um aumento neste período.

“Para mim aqui o ano todo sempre foi bom, mas destaco sim o dia 12, pois a gente vive um momento pior na economia, mas o brasileiro já tem pisado no freio no consumo do dia a dia. Ele pode se dar ao luxo e gastar um pouco mais na data, pois a criança acaba tendo preferência na hora da compra. É o poder de persuasão que carinhosamente eles possuem”, prevê Cesar.

De acordo com a estimativa da Associação dos Camelôs, o incremento nas vendas deve chegar a 6% em outubro em comparação com o ano anterior. Conforme o vice-presidente da Associação, Colentino Claro Leite, a alta se atribui ao desejo dos pais em dar alegria aos pequenos. A expectativa maior gira em torno dos estabelecimentos que comercializam roupas, calçados, brinquedos e eletrônicos.

Na contramão da pesquisa, ele se mostra otimista e alega que todos os anos o Shopping Popular consegue superar as vendas dos anos anteriores e os fatores destes aumentos estão relacionados a mudança de conceito do consumidor. "Hoje se vende muitos brinquedos com maior qualidade e bom preço, é um centro que não se encontra só brinquedos, mas roupa, sapatos, vídeo games, jogos, patins é muita variedade, vejo mães comprando para os filhos e acabam levando para eles também pois aqui já encontra de tudo", justifica.