Custo da vacina contra aftosa cai 17% em relação a 2015, aponta Imea

Chico Valdiner

A vacina contra a febre aftosa registrou, em Mato Grosso, uma queda de 17,5% no preço em relação ao ano passado. Espera-se que os produtores rurais do estado imunizem mais de 29 milhões de cabeças de gado - de bovinos e bubalinos - contra a doença neste mês de novembro.

Os dados foram registrados pelo Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea) e foram divulgados na última semana. O Estado de Mato Grosso alcançou, em 2016, a marca de 20 anos sem registros de febre aftosa.

A diminuição no preço da vacina se deu por conta de um ajuste de mercado, segundo Nilton Mesquita, gerente de relações institucionais da Associação dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat). “Mato Grosso tem registrado uma concorrência sadia entre os laboratórios produtores da vacina. Por causa desse fator, a nossa expectativa é que os produtores possam conseguir quedas ainda maiores, dependendo do tamanho do lote adquirido”, comentou.

Até o final do mês de novembro é realizada, em todo o país, a segunda etapa da vacinação contra a febre aftosa. De acordo com a Acrimat, a expectativa é que 99% do gado, entre bovinos e búfalos, sejam imunizados.

“Nós acreditamos que os poucos registros de animais não vacinados acontecem por desconhecimento de alguns produtores. Mas é uma situação que em curto pequeno prazo se resolve, já que sem apresentar todos os documentos de vacinação do animal não é possível movimentá-lo”, explicou Mesquita sobre o baixo número de animais que não são vacinados.

Febre aftosa

Mato Grosso completou, neste ano, duas décadas sem registros da febre aftosa, segundo o governo estadual, em um dado reconhecido pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Desde 2005, o estado registra um número de animais vacinados acima de 99%. Somente no ano passado, cerca de 29 milhões de cabeças foram imunizadas.