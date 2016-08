Custo para plantar soja sobe 20% e pode chegar a R$ 3,5 mil por hectare

Assessoria Produtores das regiões Sudeste e Nordeste vão gastar um pouco mais, até R$ 3,5 mil para produzir

Mais de R$ 3,2 mil reais. Esse o valor médio aproximado que o produtor mato-grossense terá que desembolsar para cada hectare de soja plantada neste ciclo. O valor do custo de produção é o maior já registrado pela série histórica divulgada pelo Imea. O número é cerca de 20% maior do que o gasto médio no ciclo anterior, quando o produtor precisou desembolsar R$ 2,9 mil por hectare e 30% maior se comparado com o ciclo 2014/2015, onde a média por hectare foi de R$ 2,4 mil.

No entanto, os produtores das regiões Sudeste e Nordeste, que abrangem municípios como Campo Verde, Primavera do Leste, Canarana e Querência devem gastar um pouco além. No último levantamento do Custo de Produção, os valores registrados para estas regiões foram de R$ 3,5 mil e R$ 3,4 mil por hectare, respectivamente. A região Centro-Sul, que incluiu municípios como Alto Paraguai, Chapada dos Guimarães, Nortelândia e Nova Marilândia foi a que registrou o menor custo R$ 2,7 mil por hectare (ha), cerca de 15% menor do que a média estadual.

Mesmo a recente queda da moeda americana, apresentando média de R$ 3,28, não foi suficiente para “ajudar” o produtor na compra dos insumos, pois mais de 90% dos produtos já tinham sido adquiridos pelos sojicultores até julho. Entre os insumos que apresentaram maior alta estão os defensivos agrícolas. No ciclo passado, o custo médio ficou em R$ 834, por hectare, e neste ciclo passou para R$ 899/ha, alta de 7%. Só o herbicida “Classic”, por exemplo, que custava R$ 137 em maio de 2015, chegou a R$ 184, neste ano no mesmo período, um acréscimo de 34%, puxando a alta destes produtos.

Os custos da lavoura de soja convencional e transgênica se mantêm semelhantes. Hoje, a estimativa de área plantada no Estado é de 9,2 milhões de hectares, deste total cerca 15% (1,3 milhões) é destinado ao cultivo da commodity convencional cujo custo médio ficou em R$ 3,1 mil por hectare.

No início de agosto, paridade chegou a ficar abaixo do ponto de equilíbrio da safra; tendência é subir

Essa alta no custeio da lavoura vem refletindo diretamente sobre as estratégias de venda do produtor mato-grossense, que começa voltar as atenções para a paridade de exportação da próxima safra. É a paridade que diz se as condições estão mais ou menos benéficas para a exportação da oleaginosa estadual.

O que chama a atenção neste quesito é o significativo recuo exibido nas cotações dos últimos meses. No mês passado, as cotações se mostraram inferiores às da safra 2015/2016. Já no início deste mês, a paridade chegou a ficar abaixo do ponto de equilíbrio da safra, que é de R$ 51,70 por saca, deixando em alerta mais uma vez os produtores. De todo modo, na última semana, a paridade desta safra se elevou, chegando a R$ 54,35 por saca, mas ainda está distante da média de R$ 61,63 registrada no mesmo período de 2015.

Para o gestor de análise de mercado do Imea, Ângelo Ozelame, é fundamental que o produtor rural entenda o relacionamento entre suas vendas e seus custos, especialmente neste momento de incertezas. “Ele precisa identificar qual seria o preço adequado de venda para que possa recuperar os valores investidos na produção, onde estamos registrando os maiores custos da história”.

