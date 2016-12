Decreto do Governo lista materiais de construção com alíquota a 10,15%

Materiais hidráulicos, cal, areia, brita, tijolos, telhas e para construção em geral compõem a lista

Uma publicação oficial do governo estadual definiu os tipos de mercadorias da construção civil que serão enquadradas na alíquota de 10,15% cobradas em Mato Grosso. O objetivo da medida é dar isonomia aos lojistas que compram esses materiais de outros estados e garantir que haja uma concorrência leal no mercado específico. A nova publicação foi realizada nessa quarta (30) no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso (DOE).

Dentre os produtos especificados na atualização estão os negociados por comércios atacadistas de tintas, vernizes e similares e de materiais de construção em geral e dos comércios varejistas de tintas e materiais para pintura, material elétrico, ferragens e ferramentas, madeira e artefatos, materiais hidráulicos, cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas e materiais de construção em geral.

O objetivo da ação, que atualizou o anexo V do Regulamento do ICMS, foi corrigir o Regulamento do ICMS que realizava o enquadramento da alíquota por setores compradores e não por mercadorias.

Ou seja, empreendimentos da área da construção civil conseguiam comprar itens de decoração, por exemplo, com uma alíquota de 10,15%, menor do que a de 17% que incide originalmente sobre os produtos de decoração.

Com o modelo anterior da lei, empresas conseguiam praticar preços menores mesmo com produtos que tinham alíquotas maiores, já que eles foram adquiridos por taxas mais baixas.

Reforma tributária

A publicação surge em um momento em que uma reforma tributária é debatida entre os setores econômicos, governo estadual e deputados estaduais.