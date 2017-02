Demandas à FPA incluem reduzir as taxas de custeio e revisar Plano Safra

Gilberto Leite Presidente da Aprosoja, Endrigo Dalcin, diz que documento deve ser protocolado até final de fevereiro

Representantes do setor do agronegócio de Mato Grosso entregarão um documento para a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) pedindo a discussão, à nível federal, de demandas como a redução das taxas de custeio e de armazenagem, a revisão do Plana Safra, desburocratização do setor ambiental e reformas trabalhistas.

O deputado federal por Mato Grosso Nilson Leitão (PSDB) assumiu o comando da bancada na última semana em uma solenidade em Brasília. Na ocasião, o tucano frisou, em discurso, que o grupo contempla a junção de deputados e senadores que buscam destravar o setor.

Entre os pedidos da pecuária de Mato Grosso deverão estar questões como a reforma trabalhista para os funcionários do campo, a nova lei de defesa sanitária animal, a desburocratização de algumas questões ambientais. O setor baseará suas pautas em questões que já foram debatidas entre produtores, comunidade científica e o Governo Estadual e Federal.

De acordo com o presidente da Associação de Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja/MT), Endrigo Dalcin, as definições das pautas estão acontecendo entre reuniões que estão contando com a participação das entidades representativas do setor ruralista no Estado.

“Nós já temos um combinado com a Frente Parlamentar e com o deputado Nilson Leitão. As demandas de Mato Grosso vão ser compiladas pelas entidades e vão ser protocoladas para ele, para que ele leve essas demandas para o presidente da República e para o Ministro da Agricultura”, explicou o presidente da Aprosoja.

Plano Safra

Endrigo relatou que, entre os pedidos dos produtores de grãos estão algumas melhorias no Plano Safra 2017, que é um programa de crédito para a agricultura familiar gerido pelo Governo Federal. “Nós queremos redução da taxa de juros, queremos que facilite um pouco o acesso ao armazéns para os produtores, com taxas de juros menores do que o custeio. Por exemplo, nós estamos pedindo taxa de custeio de 7,5% e para armazém de 6,5%. Queremos essas facilitações porque para fazer um armazém desse, a burocracia em licença ambiental, licença de operação, projeto, exigência bancária é muito grande. E os valores para fazer uma unidade armazenadora também são muito altos”, explicou.

Ainda segundo o presidente da Aprosoja o documento deverá ser protocolado até o final de fevereiro. A ideia é que as demandas, pelo menos em relação ao Plano Safra, sejam apreciadas e debatidas até maio, quando a versão de 2017 do programa deverá ser lançado.