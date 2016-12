Desenvolve MT terá capital social de R$ 500 mi e dará auxílio a municípios

Gilberto Leite/Rdnews Estatuto do Desenvolve MT, antiga MT Fomento será debatido em assembleia nos próximos 10 dias

Anteriormente chamada de MT Fomento, a nova agência Desenvolve MT deverá começar a atuar de maneira mais ampla a partir do próximo ano e terá programas especiais de empreendedorismo para jovens e de auxílio para municípios. Além disso, o capital social da empresa será de R$ 500 milhões.

A reorganização da estrutura da autarquia foi publicada nessa quarta (30) no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso (DOE).

O órgão terá uma Assembleia Geral de Acionistas, um conselho de Administração, um conselho Fiscal e será gerido por uma Diretoria Executiva composta por um diretor-presidente, um diretor de prospecção e projetos, um diretor de desenvolvimento e crédito e um diretor de finanças e gestão.

O novo capital social do Desenvolve MT - que era de R$ 150 milhões - de acordo com a publicação oficial poderá ser “em dinheiro ou em bens e direitos avaliados na forma da legislação pertinente, oriundos do Estado de Mato Grosso e dos acionistas minoritários”.

A taxa de administração do ativo de cada fundo do Desenvolve MT aumentou em dois pontos percentuais. Anteriormente fixada em 3%, atualmente a taxa deverá ser de 5%.

O presidente do Desenvolve MT, Mario Milton Verlangieri, afirmou que a agência já tem funcionado com o novo formato e que a comissão diretora já está escolhida.

“É um novo momento para a gente. Ela [a agência] adquiriu robustez e por isso passaremos a atuar de forma mais ampla a partir de 2017. É importante lembrar, também, que apesar dessas novas atividades não vamos deixar de cumprir nosso papel de financiamento. Continuaremos atuando junto com os micro e pequenos empresários dos setores de serviço, comércio, indústria, turismo e outros”, pontuou.

O novo estatuto do Desenvolve MT, que também foi reformulado, está pronto e uma assembléia que debaterá os novos pontos do programa deverá ser realizada nos próximos 10 dias.

O presidente explicou, também, que após essa reunião o estatuto será encaminhado para o Banco Central e precisará ser aprovado pelos acionistas da agência de fomento. Mário disse que acredita que até o final de dezembro todas as questões legais e burocráticas já estarão resolvidas.

Programas

Estarão entre as novas funções do Desenvolve M auxiliar os municípios mato-grossenses no atendimento e no desenvolvimento do ambiente de negócios; atrair novos investimentos, nacionais e estrangeiros; promover e estimular a expansão de empresas instaladas em Mato Grosso e ainda obter participação do capital de empresas públicas e privadas.

Outra novidade será o programa Jovem Empreendedor, que terá o objetivo de fomentar o empreendedorismo nas escolas e universidades.

“Precisamos gerar empreendedores. Mas hoje, sem crédito, nenhuma empresa vai para frente. Nossa escola de fomento pretende dar base para esse jovem empreendedor. A agência irá acompanhar toda a gestão financeira para que esse empreendimento desse jovem prospere”, defendeu.

A nova agência de fomento deverá, inclusive, auxiliar financeiramente municípios de Mato Grosso com gastos de infra-estrutura como iluminação, exemplificou o presidente.

Mário, que contou estar em São Paulo participando de reuniões com órgãos como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), disse que os representantes da agência também já se reuniram com câmaras de investidores da China, Tailândia, Índia e Espanha.