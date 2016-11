Desmatamento cai 19% no Estado e 95% das operações são criminosas

Gcom-MT Vice-governador Fávaro diz que apesar de queda, existe longo caminho contra desmate ilegal em MT

Mato Grosso registrou queda de 19% no desmatamento no bioma da Floresta Amazônica entre agosto de 2015 e julho de 2016. Durante este período, foram aproximadamente 1,2 mil km² desmatados, frente aos 1,6 mil km² registrados no período anterior, também de 12 meses. Deste número, 95% do desmate foi realizado em áreas onde a ação não era autorizada.

O balanço foi divulgado nesta sexta (25) pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), que ainda informou que, apesar de satisfatória a queda, o debate e o combate ao desmatamento precisam avançar em Mato Grosso.

Os municípios que mais registraram ações de destruição da floresta foram Colniza, com mais de 21 mil hectares desmatados; Aripuanã (8,4 mil hectares); Marcelândia (8,2 mil); Feliz Natal (6,5 mil) e Juína (5,5 mil). Colniza, inclusive, é o líder no quesito há 5 anos.

Aproximadamente 49% do desmatamento aconteceu em imóveis rurais cadastrados no Cadastro Ambiental Rural (CAR). Outros 35% foram em áreas não cadastradas, 14% foram em assentamentos, 1% em terras indígenas e 1% em unidades de conservação.

Os dados, que são preliminares por causa do ano ainda não ter terminado, foram levantados e auditados pela Coordenadoria de Geoinformação e Monitoramento Ambiental (CGMA) e integram o Monitoramento de Cobertura Vegetal da Sema.

O vice-governador Carlos Fávaro esteve no evento e apontou que apesar do registro da diminuição, é importante lembrar que ainda existe um longo caminho para não haja mais desmate ilegal em Mato Grosso.

“Não há motivo ainda para comemorar porque a nossa meta é desmatamento zero até 2020. Por isso, ainda temos que avançar muito nos trabalhos. Nós trabalhamos para que o ano de 2017 seja emblemático. Queremos uma diminuição pelo menos igual à registrada em 2016”, apontou.

Perguntado sobre os investimentos que deverão ser realizados na área, o vice-governador lembrou que é importante para o Estado buscar parcerias já que “o Estado de Mato Grosso não tem os recursos suficientes para fazer o total do programa de combate ao desmatamento. Por isso, nós temos toda a linha direcionada e vamos buscar parceiros internacionais, porque precisamos de dinheiro”.

Ações

O major da Polícia Militar e superintendente de fiscalização da Sema, Fagner do Nascimento, ainda apontou que o monitoramento dessas ações ilegais aumentou 214% em relação ao mesmo período do ano passado.

O militar também argumentou que é difícil verificar todas as causas das ações ilegais, mas que existem trabalhos específicos que surtem efeito. Entre as novidades deste ano, esteve a fiscalização remota, onde a ocorrência de desmatamento era lavrada no laboratório - após a verificação científica da ação ilegal – e após isso a autuação era enviada ao responsável.

“O desmatamento tem múltiplas variáveis para registrar aumentos e diminuições. Mas é possível dizer que as políticas de comando e controle foram elementos que contribuíram com essa diminuição. O aumento da conscientização sobre o tema é outro fator que também impacta no saldo final”, explicou.

Ele contou que a ação precisa ser firme porque a luta tem sido contra “quadrilhas que em grande parte têm setores de inteligência e de contra inteligência”.

Entre os municípios que tiveram o maior número de hectares autuados estão Nova Maringá (9.428), Marcelândia (9.293), Feliz Natal (7.311), Colniza (6.629) e Sapezal (6.276).

Repressão

O secretário executivo da Sema, André Luís Torres Baby, apresentou algumas das ações para o próximo ano que visam um aumento na repressão, controle e ações educativas para barrar o desmatamento ilegal.

Entre as ações futuras será criado o Centro Integrado de Operações Ambientais (CIOA) na região Noroeste de Mato Grosso, que deve ficar localizado no município de Colniza, o mais atingido pelas ações ilegais.

Além disso, deverão aumentar o número de ações fiscais em campo para conter os desmatamentos acima de 50 hectares; deverão ser realizadas campanhas em cidades que têm poucos registro no CAR e que o desmatamento é crítico; deverá ser criado o Comitê de Combate a Grilagem de Terra e deverá ser implementada o Sistema Estadual de REDD (Redução de Emissões do Desmatamento e Degradação Florestal), que foi criado após uma lei em 2013, mas que ainda não colocado em prática.