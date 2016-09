Dos 50 municípios campeões no país em valor de produção, 19 são de MT

Reproduçãpo Só de milho, Sorriso produziu 2,6 milhões de t, o aumento é de, aproximadamente, 600 mil t em 2015

Entre os 50 municípios campeões em produção agrícola, 19 são mato-grossenses. É o caso de Sorriso, maior produtor de soja e milho do país, que obteve a segunda colocação quanto ao valor da produção. Apesar de ser o primeiro em área plantada, Sorriso perdeu o título de grande campeão, pois na cultura do algodão, São Desidério, na Bahia, levou a melhor. O valor da produção do município baiano ficou em R$ 2,8 bilhões, enquanto Sorriso alcançou R$ 2,5 bilhões. No entanto, ambos tiveram um crescimento em relação ao ano anterior (2014), 23,2% e 13,4%, respectivamente.

Só de milho, Sorriso produziu 2,6 milhões de toneladas, um aumento de aproximadamente 600 mil toneladas, o que ajudou a promover a alta no valor da produção. O montante representa 0,9% do valor total da produção agrícola brasileira. Os dados são referentes à pesquisa de Produção Agrícola Municipal (PAM) – Culturas temporárias e permanentes, divulgada nesta sexta (23) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O estudo aponta que Mato Grosso ganha destaque com freqüência em razão da grande extensão de área cultivada, e também pelo emprego de alta tecnologia nas lavouras, registrando altas produtividades. Além de Sorriso, Sapezal (3º) e Campo Novo do Parecis (4º) também se destacaram, os quais registram R$ 2,1 bi e R$ 1,7 bi de tudo o que foi produzido da porteira para dentro.

Em seguida, aparecem municípios como Campo Verde (7º), Nova Mutum (9º), Diamantino (11º), Primavera do Leste (13º), Nova Ubiratã (14º), Querência (15º), Lucas do Rio Verde (18º), Campos de Júlio (19º). No geral, Mato Grosso ficou em segundo lugar no que se refere a valor da produção com R$ 36,8 bilhões, ficando atrás apenas de São Paulo (R$39,6 bilhões). O Estado aumentou sua participação de 13,5% para 13,9%, no total nacional, puxado pelas commodities da soja e milho.

Curiosidade

Dos 50 municípios que mais produziram soja, 29 são de Mato Grosso. Em relação ao milho são 23 e 32 de algodão - confira, abaixo, o ranking nas tabelas.