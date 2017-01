Economista sugere passeios com até R$ 100 em parques e shoppings

Mesmo em tempos de aumento no número de desempregados, inflação, alta no preço dos combustíveis e no dólar, também é possível se divertir em Cuiabá e região. A pedido do , o economista Renato Gorski sugere algumas dicas de passeios de até R$ 100. Ele lembra que os locais públicos são uma excelente alternativa para valorizar o bolso em um momento de crise financeira como o atual.

Mário Okamura Economista sugere passeio no campo ou no shopping, para 4 pessoas, ao custo de R$ 100, com sobra de dinheiro ainda!

A estimativa foi realizada com base em uma família de quatro pessoas, sendo dois adultos e duas crianças. O economista, que considera o pedido da reportagem um desafio, afirma, contudo, que é completamente possível se divertir com esse valor.

“A cidade é grande, mas tem que planejar, porque a maioria das saídas vai implicar algum custo com transporte, locomoção em motocicleta e ou carro, consumo de combustível, lembrando ainda que alguns lugares têm taxa de estacionamento. Pode se bolar um lanche em família em um determinado lugar, como parques, casas ou chácara, e daí cada família e ou pessoa leva um pouco de alimento e bebida e se faz a festa”, ressalta.

Gorski elenca parques que têm entrada gratuita, como o Mãe Bonifacia, Okamura, o recém inaugurado Parque das Águas, a Orla do Porto e o Tia Nair, que podem receber, por exemplo, piqueniques. As famílias ainda podem optar por piqueniques em chácaras de amigos, em rios nas Estradas de Chapada, da Guia ou do Coxipó Açú. Cita os Pesque Pague, que cobram uma taxa, mas que têm infraestrutura e oferecem segurança aos visitantes.

Além disso, os cuiabanos também podem aproveitar e fazer uma visita a algum dos diversos museus da Capital, como o Ramis Bucair. O pesquisador ressalta que em todos esses lugares públicos é preciso tomar alguns cuidados, principalmente com as crianças.

“Se for para parques, é importante lembrar de não alimentar os animais e se afastar deles. Ter também cuidado com mosquitos e para isso usar repelente e cuidar dos horários. Esse tipo de conjuntura pode ser utilizada para que as pessoas façam exercício físico, já que a maioria é sedentária. Então levar as crianças para fazer alguma atividade ao ar livre é uma excelente possibilidade”.

No caso dos exercícios físicos, Gorski menciona o entorno da Arena Pantanal, que tem atividades de caminhada, bicicleta, patins e patinete. Em relação a isso, argumenta que é preciso ter cuidado com os espaços de cada atividade. “Na Arena tem um tráfego de bicicletas e patins bem grande. Tem crianças pequenas no meio e daí surge o risco de acidentes. As autoridades do Estado e da prefeitura precisam organizar melhor os espaços públicos para que os cidadãos e famílias possam aproveitar melhor o lugar”.

Antes de realizar qualquer atividade, o economista afirma que é preciso pesquisar, se inteirar da estrutura do local e pensar nos melhores horários para a diversão. “É importante entrar nos sites dos lugares, enviar e-mail, fazer orçamento e saber quanto vai gastar se for sair. Dependendo do passeio, é necessário arcar com alguns custos com passagem, locomoção, bebida e alimento. Então tem que planejar o roteiro e estimar todas essas despesas”, conclui.