Em consenso, Marco Túlio deve ser eleito presidente da Acrimat nesta 6ª

Reprodução Pleito teve só uma chapa homologada “Inovação e Desenvolvimento”, com Marco Túlio na presidência

O pecuarista e empresário Marco Túlio Duarte Soares deve ser eleito, nesta sexta (15), o novo presidente da Acrimat para o triênio 2017/2019. O pleito teve apenas uma chapa homologada “Inovação e Desenvolvimento”. Em entrevista para o , o candidato elencou algumas prioridades na sua gestão, como lutar contra o monopólio das indústrias frigoríficas, melhorar a logística, unir ainda mais o setor, e diz que para isso não trabalhará sozinho.

Para comandar a Associação que conta hoje com 2,9 mil associados e representa a pecuária do Estado com o maior rebanho do país, com mais de 29 milhões de cabeças, e que produz 1,17 milhão de toneladas de carne bovina, o empresário terá ao lado dele nomes como Amarildo Merotti (1º vice-presidente) e Luis Fernando Amado Conte (2º vice-presidente). A frente das relações públicas terá Ricardo Arruda, presidente do sindicato rural de Cuiabá.

“É uma política que eu gosto muito, de fazer “com”. Não sou eu quem vai fazer, mas sim o grupo como um todo e com o grupo. Nós, em conjunto, vamos trabalhar defendendo os interesses e objetivos da classe”, ressalta.

Na oportunidade, também serão escolhidos os diretores executivos, conselheiros fiscais, representantes e suplentes. A votação acontece nos municípios de Cáceres, Água Boa, Pontes e Lacerda, Nova Canaã do Norte, Sinop, Rondonópolis, Juara, Castanheira e na Capital.

O associados podem ser dirigir entre 8h e meio-dia, nos sindicatos rurais dos respectivos municípios, exceto em Sinop cuja votação ocorre na Acrinorte (Parque de Exposições) e Rondonópolis, que ocorre na Aroeira Leilões.

Hoje a Acrimat é comandada por José João Bernardes, que está em seu segundo mandato e defende o processo eleitoral. “Os próximos anos apresentam um cenário apreensivo para todos os setores da economia e produção. É fundamental que os associados participem desse momento”.

Para o presidente da Comissão Eleitoral, Luiz Carlos Meister, a participação massiva dos associados fortalece a pecuária e solicita a participação dos produtores associados. “Compareçam nos pontos de votação pelo Estado e na capital, no Parque de Exposições Senador Jonas Pinheiro. Participar fortalece ainda mais o setor”, destaca.

Confira quem compõe a chapa "Inovação e Desenvolvimento":

Presidente: Marco Túlio Duarte Soares

1º vice-presidente: Amarildo Merotti

2º vice-presidente: Luis Fernando Amado Conte

1º diretor tesoureiro: Oswaldo Pereira Ribeiro Junior

2º diretor tesoureiro: Eduardo Borges de Souza

1º diretora secretária: Eloisa Maria Alves El Hage

2º diretor secretário: Mário Roberto Cândia Figueiredo

Diretor de relações públicas: Ricardo Figueiredo de Arruda

Conselheiros fiscais titulares:

Aldo Rezende Teles, Gilberto Porcel e Donizete Prado Filho

Conselheiros fiscais suplentes:

Mário Wolf Filho, José Flávio Andriolli e Nério Humberto Nunes.

Representantes Regionais:

Norte – conselheiro titular: Agenor Vieira de Andrade, e conselheiro suplente: Celso Crespim Beviláqua;

Médio Norte – conselheiro titular: Wilson Antônio Martinelli, e conselheiro suplente: Livônio Paulo Brustolin;

Nordeste – conselheiro titular: Marcos Antônio Dias Jacinto, e conselheiro suplente: Anísio Vilela Junqueira Neto;

Noroeste – Conselheiro titular: Jorge Basílio, e conselheiro suplente: Raphael Schaffel Nogueira;

Arinos – conselheiro titular: Jorge Mariano de Souza, e conselheiro suplente: José Lourenço Detomini;

Oeste – conselheiro titular: Túlio Roncalli Brito Costa, e conselheiro suplente: Cristiano Alvarenga Souza;

Centro Sul – conselheiro titular: José Renato Lemos Meirelles, e conselheiro suplente: Cristóvão Afonso da Silva;

Sudeste – conselheiro titular: Marcelo Vendrame, e conselheira suplente: Maria Ester Tiziane Fava.