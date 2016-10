Embarques de carne bovina aos EUA somam 126 t; cerca de 20% de MT

Reprodução MT fez 1º embarque contendo carne in natura para os Estados Unidos na última semana de setembro

O Brasil exportou 126,5 toneladas de carne bovina in natura para os Estados Unidos em setembro, o que equivale a cerca de 500 mil dólares. Esse foi o primeiro mês de embarques do produto brasileiro com destino ao mercado norte-americano, depois do acordo de comércio bilateral, firmado em 1º de agosto deste ano.

Em Mato Grosso, o primeiro embarque contendo carne mato-grossense in natura para os Estados Unidos ocorreu na última semana de setembro e corresponde a cerca de 20% do total exportado pelo país. Na oportunidade, a empresa Marfrig, encaminhou as primeiras 25 toneladas da proteína vermelha para o mercado norte-americano oriundas do Estado. A planta que fez o envio foi a de Paranatinga, no Norte do Estado, após ter sido habilitada em 21 de setembro.

Segundo a Secretaria de Relações Internacionais do Agronegócio (SRI) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), como foi o início das vendas, a tendência é de crescimento.

Logo depois da assinatura do acordo, os frigoríficos com registro no Serviço de Inspeção Federal (SIF) começaram a pedir ao Mapa a habilitação para exportar.

Primeira remessa

Em 18 de setembro, um estabelecimento de Bataguassu, Mato Grosso do Sul, embarcou a primeira carga para os Estados Unidos.

A abertura do mercado norte-americano à carne bovina in natura brasileira foi considerada uma conquista importante pelo governo brasileiro, com a possibilidade de abertura de novos mercados, já que os Estados Unidos são muitos exigentes em questões sanitárias.

O Brasil é um dos líderes mundiais na exportação de carne bovina. Nos primeiros nove meses deste ano, as vendas externas totais chegaram US$ 4,05 bilhões.