Embrapa debate agricultura de precisão em Campo Verde e Sorriso

A agricultura de precisão (AP) será tema de debate esta semana em duas instituições de Mato Grosso, quando quatro pesquisadores da Embrapa vão traçar um panorama da técnica, o emprego para mapear os atributos físicos e químicos do solo, além dos impactos na cultura do algodão e da soja.

O evento é uma demanda do Instituto Mato-grossense do Algodão (IMAmt), que pretende mostrar aos produtores rurais e técnicos uma visão desmistificada do uso da AP no Estado. Conhecida como sistema de gestão que leva em conta a variabilidade espacial da lavoura para obtenção de retorno econômico e ambiental, a agricultura de precisão é discutida em um workshop na Cooperativa dos Cotonicultores de Campo Verde (CooperFibra), em Campo Verde, nesta terça (29), e no Centro de Treinamento e Difusão Tecnológica do Núcleo Regional Norte do IMAmt, em Sorriso, na quarta (30).

O pesquisador da Embrapa Instrumentação e coordenador da Rede de Agricultura de Precisão, Ricardo Inamasu, vai fazer uma exposição sobre os conceitos, fundamentos e ferramentas da técnica.

De acordo com ele, a AP, entendida mais como uma postura gerencial, é baseada no tripé – aquisição de dados em escala e frequência adequadas; interpretação e análise desses dados; gestão e implementação de uma resposta a uma escala espacial e de tempo. "A AP é uma ferramenta, então, que pode trazer contribuições significativas ao ser empregada na cultura do algodoeiro, facilitando a gestão, identificando problemas pontuais e ajudando a melhorar a produtividade de uma commodity que tem grande participação na balança comercial”, afirma.

A contribuição da Embrapa tem sido fundamental para identificar problemas no cultivo de algodão em Mato Grosso, estado responsável por mais de 50% da área plantada do país. O pesquisador Carlos Manoel Pedro Vaz, também da Embrapa Instrumentação, que vai abordar o mapeamento de atributos físicos e químicos do solo - essenciais para pesquisa de fertilidade e compactação - tem utilizado os avanços científicos e tecnológicos da área para correlacionar doenças com as condições do solo na cultura do algodoeiro.

Um levantamento realizado nas safras de 2011/12 e 2012/13, que integrou esforços de quatro instituições do algodão de Mato Grosso e quatro centros de pesquisa da Embrapa, apontou fatores que estão impactando diretamente na produção da cultura. Entre eles, estão o aumento da incidência de nematoide e a grande relação entre a doença e às condições de solo.

As conclusões do estudo levaram em consideração as avaliações de 1.162 amostras de solos de 263 fazendas particulares, distribuídas nos sete núcleos de produção da cultura em Mato Grosso.

Durante oito meses, Vaz incorporou metodologias e equipamentos, como o Analisador Granulométrico e o Sensor de Umidade de Solo, entre outros, para analisar as propriedades físicas do solo – densidade e partículas, umidade, textura – consideradas parâmetros importantes para o entendimento das condições de solos. “As características físicas dos solos analisados com o auxílio de técnicas avançadas indicaram que há uma relação significativa entre a incidência de nematoide e a textura do solo e que há grande influência da compactação do solo na produtividade do algodoeiro”, concluiu. Segundo ele, com essas informações o produtor pode realizar intervenções na propriedade, de correções de solo ou de manejo da cultura.

Membro da Rede de Agricultura de Precisão, Ziany Neiva Brandão da Embrapa Algodão vai apresentar casos de sucesso na adoção da AP no Brasil e no mundo de forma a estimular os produtores a adotarem cada vez mais essa técnica de gerenciamento agrícola, bem como sensores e equipamentos utilizados para monitoramento e aplicação de insumos à taxa variada no algodoeiro.

Um dos casos de sucesso que serão apresentados é resultado de um projeto da Embrapa Algodão em parceria com a SLC Agrícola – com 14 unidades produtivas em seis estados, incluindo Mato Grosso - que vem sendo realizado desde 2011 com a Embrapa Instrumentação, visando identificar quais são as ferramentas de agricultura de precisão mais apropriadas para a cultura do algodão no Brasil.

“Nesse projeto foram testados diversos índices de vegetação obtidos por imagens de satélites, fotografias aéreas ou câmeras multiespectrais embarcadas em drones e vant’s, além da condutividade elétrica do solo, mapas de produtividade e suas relações com atributos de solo e planta, doses de fósforo e nitrogênio na cultura do algodão”, conta Ziany.

De acordo com ela, o gerenciamento das lavouras por meio de ferramentas de agricultura de precisão permite identificar e tratar as variabilidades observadas na cultura, com o auxílio de mapas gerados na colheita, assim como informações de solo e o histórico da área, criando zonas de manejo para o monitoramento em tempo real das necessidades nutricionais durante o ciclo da cultura e possibilidades de intervir a tempo de elevar a produtividade.

A exposição sobre o emprego da agricultura de precisão na cultura da soja ficará sob a responsabilidade do pesquisador da Embrapa Soja, Julio Cezar Franchini dos Santos.

O consultor de Tecnologia e Sustentabilidade do IMAmt, Sérgio Dutra, acredita que eventos como esses podem abrir uma oportunidade para a Rede de Agricultura de Precisão da Embrapa desenvolver novos trabalhos, em parceria com o instituto, em Mato Grosso. (Com Assessoria)