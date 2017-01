Empresa norte-americana de etanol planeja investir R$ 450 mi em Lucas

Gcom Negócio é parceria entre empresa brasileira Fiagril e a Summit, de Iowa (EUA); mais 2 unidades em MT

O município de Lucas do Rio Verde receberá, entre julho e agosto, investimentos de US$ 450 milhões após a instalação de uma empresa norte-americana de etanol. A oportunidade deverá abrir mais de 1.700 vagas de emprego na cidade e região. A capacidade produtiva do negócio foi estipulada em 240 milhões de etanol de milho por ano.

O negócio é uma parceria entre a empresa brasileira Fiagril e a Summit, de Iowa (EUA). De acordo com o governo estadual, a expectativa é construir outras duas indústrias do tipo em Mato Grosso, sendo que uma ficaria na região norte e outra na sul.

Os novos empreendimentos abririam mais de mil vagas de emprego direto. “É um projeto que nos anima bastante pela rapidez com que está sendo implantada e pela geração de emprego e renda. É o aquecimento da economia como um todo”, disse o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ricardo Tomczyk.

Um dos objetivos do governador Pedro Taques (PSDB) para os próximos dois anos será trazer mais investimentos para Mato Grosso e um dos atrativos para a empresa estrangeira, nesse caso, foi a capacidade do estado na produção de milho.

No encontro, que aconteceu na última terça (10), o presidente do Conselho de Regentes de Iowa, entidade responsável pelas universidades do estado, também discutiu com Taques a possibilidade de formatar um projeto de intercâmbio cultural e tecnológico entre os dois estados.

“Mato Grosso é grande, focado no agronegócio, parecido com Iowa. Temos muita afinidade numa pauta de intercâmbio cultural de tecnologia na questão de grãos, de estudos, para podermos trocar conhecimento. Vamos conversar com a equipe do governo para ver a melhor forma de configurar isso”, argumentou Bruno Rastetter, CEO da Summit.

Estiveram presentes na reunião, que aconteceu no Palácio Paiaguas, além do governador, do secretário Tomczyk e Bruno Rastetter, o pelo presidente da Fiagril, Marino Franz, o diretor geral da Summit no Brasil, Rafael Abud e o gerente de investimentos da multinacional, Justin Kirchhooff. (Com Assessoria)