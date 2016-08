Empresas asiáticas visitam fazendas de algodão em Mato Grosso

Reprodução Estado deve finalizar safra 2015/16 com cerca de 900 mil t de pluma colhidas em área de 612 mil ha

Empresários e compradores de empresas asiáticas estão visitando fazendas produtoras e algodeiras em Mato Grosso, responsável por 67% da produção de pluma no país. Ao todo, onze empresas asiáticas participam da “Missão Compradores” a convite da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa), que visa promover o algodão produzido no Estado e país.

Procedentes de Bangladesh, China, Coreia do Sul, Índia, Tailândia, Vietnam, as empresas juntas representam um potencial de compra equivalente a mais de 70% de toda a exportação brasileira de algodão em um ano. Estes países estão entre os dez maiores importadores da commodity no Brasil, e responderam, em 2015, por quase 50% da exportação nacional da fibra.

Conforme explica o presidente da Abrapa, João Carlos Jacobsen, a intenção é promover o algodão brasileiro para o mercado externo, evidenciando suas características de rastreabilidade, qualidade e sustentabilidade. “As missões de compradores ao Brasil têm se mostrado uma excelente estratégia de aproximação e desenvolvimento de negócios. E será especialmente importante nesta safra que tem previsão de superar em 19% o volume de exportação em relação à safra anterior”, afirma.

De acordo com o International Cotton Advisory Committee (Icac), as exportações brasileiras de algodão para a safra 2015/16 devem totalizar um milhão de toneladas. O Brasil é o terceiro maior país exportador de algodão do mundo, atrás apenas de Estados Unidos e Índia.

Em Mato Grosso, o grupo irá visitar algumas das principais algodoeiras e lavouras do Estado, que deverá finalizar a safra 2015/16 com aproximadamente 900 mil toneladas de pluma colhidas numa área de 612 mil hectares. Os representantes terão contato direto com produtores e serão recepcionados pelo presidente da Associação Mato-grossense dos Produtores de Algodão (Ampa), Gustavo Piccoli, e dirigentes da entidade, em Sapezal e Campo Verde.

Além disso, conhecerão mais sobre a produção sustentável das 159 unidades produtivas certificadas pelo Algodão Brasileiro Responsável (ABR). A programação inclui ainda uma visita ao Laboratório de Classificação da Cooperfibra, que, na safra 2014/2015, atingiu a capacidade de classificação HVI (High Volume Instrument) de 9.500 fardos por dia, totalizando 800 mil fardos no período de safra. O HVI é um equipamento utilizado para medir as características intrínsecas da fibra do algodão. O resultado é importante tanto para os mercados interno e externo quanto para as empresas têxteis.

Além de Mato Grosso, os empresários visitarão também outros dois estados produtores da commodity: Bahia e Goiás. A Missão segue até sábado (3) e é promovida pela Abrapa em parceria com as tradings ECOM, Louis Dreyfus Commodities, Reinhart e Cargill Cotton.

Produção sustentável

Atualmente, o Brasil é líder mundial na produção de algodão sustentável. Na safra 2015/2016, mais de 70% da produção receberam a certificação do programa Algodão Brasileiro Responsável (ABR) e 67% receberam a licença de comercialização Better Cotton Initiative (BCI), confirmando o País como o maior fornecedor de Better Cotton para o mercado mundial.