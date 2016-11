Encontro em Cuiabá discute situação fiscal atual dos governos estaduais

Gcom-MT Grupo de Gestores das Finanças Estaduais reúne integrantes das Secretarias de Fazenda dos Estados

Acontece até esta sexta (25), em Cuiabá, a 50º Reunião Ordinária Grupo de Gestores das Finanças Estaduais (Gefin), que reúne representantes de todos os Estados e do Distrito Federal.

Promovido pela Secretaria de Fazenda de Mato Grosso (Sefaz-MT) o encontro visa promover a troca de experiências entre as unidades da federação e um debate amplo sobre temas financeiros que são urgentes e requerem a atenção das administrações públicas. A cerimônia de abertura do evento aconteceu nesta quarta (23), no palácio do Governo de Mato Grosso.

Participam da 50ª Reunião Ordinária do Gefin secretários adjuntos, contadores gerais e assessores de secretarias de Fazenda e de Finanças de 18 estados – Tocantins, Bahia, Alagoas, Santa Catarina, Rio Janeiro, São Paulo, Mato Grosso Sul, Rio Grande do Sul, Paraíba, Pará, Rio Grande Norte, Rondônia, Ceará, Espírito Santo, Acre, Maranhão, Goiás, Pernambuco, além do Distrito Federal.

A reunião contou com o pronunciamento de abertura do Secretário de Fazenda, Seneri Paludo, que destacou a importância da contribuição do Grupo Financeiro dos Estados no atual cenário de crise fiscal, que demanda soluções imediatas. “Sem dúvida nenhuma o país, assim como Mato Grosso passa por um momento extremamente difícil em que as contas públicas não fecham e isso exige dos governos não só uma criatividade, mas também um esforço a mais para equilibrar as contas, por isso esse momento de discussão é importante para que possamos apontar soluções e saídas para a crise”, pontuou.

O gestor destacou ainda as ações que o Governo de Mato Grosso tem adotado para controle das finanças públicas e lembrou que é preciso realizar mais ajustes e redobrar o cuidado com a saúde fiscal e financeira do Estado. “Acho que o importante nesse momento é que está claro para todo mundo, a importância de se implementar um ritmo mais forte ainda e mostrar que alguns ajustes, que são duros e amargos, precisam ser feitos”.

Para Augusto Moreira, presidente do Gefin e secretário adjunto da Fazenda da Bahia, o evento é a oportunidade de os Estados se organizarem e buscarem as melhores alternativas para os problemas financeiros. “O Gefin tem sempre buscado encontrar as melhores alternativas, compartilhar soluções e estudar conjuntamente os problemas financeiros que afligem os Estados, que são permanentes. Há momentos de maior crise, há momentos de relativo alívio, mas no plano financeiro não existe tempo bom, não existe tranquilidade”, ressaltou.

O presidente avaliou positivamente as ações de Mato Grosso para minimizar os impactos da crise econômica. “As evidencias que a gente colhe e percebe na imprensa e em todas as publicações indicam um processo muito vigoroso, de modernização, um processo muito intenso de otimização, de racionalização da administração pública e que eu quero acreditar que vai trazer bons resultados. Nós não temos essa capacidade de fazer diagnóstico, dar uma nota ao estado, mas a percepção é muito positiva”.

Durante a abertura os presentes foram contemplados com a palestra magna do economista Sérgio Prado que abordou a fragilidade dos Governos Estaduais na Federação brasileira. Em sua explanação o economista falou sobre posição relativa de poder dos Governos Estaduais e a necessidade de aprimoramento das relações intergovernamentais, que deem mais representatividade aos interesses regionais.

O secretário de Planejamento, Gustavo de Oliveira, também participou da solenidade e destacou que o maior desafio dos gestores estaduais é fazer os ajustes financeiro e fiscal necessários, sem frustrar as expectativas da população. “Talvez nessa que seja a maior crise da República, muitos especialistas dizem isso, a população nunca tenha precisado tanto do Estado quanto precisa agora, esse é o nosso desafio. Eu queria conclama-los a fazer parte desse desafio, nós precisamos encontrar saídas para esse momento difícil que o país vive e nós não vamos encontrar essas saídas lamentando ou apontando culpados, nós precisamos apontar soluções e caminhos”.

A reunião do Gefin está sendo coordenada pelo secretário adjunto de Tesouro da Sefaz, Carlos Rocha. A abertura do evento contou com as presenças de técnicos das Secretarias de Fazenda e Planejamento de Mato Grosso e de acadêmicos das faculdades e universidades de Cuiabá e Várzea Grande.

Sobre o Gefin

O Grupo de Gestores das Finanças Estaduais reúne representantes das Secretarias de Fazenda dos Estados e tem por objetivo prestar assessoria aos secretários reunidos no Confaz e promover o intercâmbio de experiências, padronização de procedimentos, soluções e sistemas nas áreas de gestão fiscal, programação e gestão financeira, execução orçamentária e financeira entre as unidades federativas.

Formado por secretários adjuntos, contadores gerais e assessores de secretarias de Fazenda e de Finanças dos Estados e do Distrito Federal, o grupo realiza quatro reuniões ordinárias anualmente, promovendo a rotatividade nos locais dos encontros entre os entes federados. (Com Assessoria)

As reuniões ocorrem nos meses de março, junho, setembro e novembro.