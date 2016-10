Reprodução Entre principais tipos de dívidas do consumidor está o cartão de crédito, com 64,1% dos entrevistados

O endividamento do consumidor cuiabano chegou a 61,3% em setembro, um acréscimo de 0,6% em relação ao mês anterior (60,7%). A boa notícia é que, em relação ao mesmo período do ano passado, o nível caiu cerca de 8 pontos percentuais, quando o índice chegou a 69,8%, mas a melhora ainda é considerada tímida pelos economistas.

Os dados são referentes à Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), realizada pela Confederação Nacional do Comércio (CNC), que mostrou também um número maior de devedores, em nível nacional, que passou de 58% em agosto, para 58,2% em setembro.

Entre os principais tipos de dívidas do consumidor está o cartão de crédito, com 64,1% do total de entrevistados, seguido pelos carnês (30,2%) e financiamento de carro (13,9%).

Quanto à parcela da renda comprometida, a pesquisa revela que mais da metade dos endividados (54,4%) possuem dívidas que comprometem de 11% a 50% da renda. Já para 18,5% dos endividados, a renda comprometida ultrapassa os 50%, os outros 15,8% dos endividados têm até 10% da renda comprometida.

Para o tempo de comprometimento com as dívidas, ou seja, o tempo que o consumidor leva pagando parcelas, segundo a pesquisa, a maioria dos endividados (29,9%), fica mais de um ano para terminar de pagar. Já para (26,1%), o tempo com a renda comprometida com parcelas é de três e seis meses e para (25,6%), até três meses.

Segundo o superintendente da Fecomércio-MT, Evaldo Silva, a variação mês a mês sofre bastante influência de outros fatores e da sazonalidade. Em relação à variação anual, essa diminuição de endividados reflete o corte de créditos, ou seja, os bancos estão mais restritos a fornecer crédito ao consumidor e também em relação à renda das famílias, mediante recente onda de demissões em todo país.

Economia doméstica

Outra observação feita por Evaldo foi em relação à economia doméstica do brasileiro, comparada de consumidores de países desenvolvidos. “Nós observamos que em países desenvolvidos, o crédito é usado para aquisição de bens duráveis e investimentos. Já o brasileiro faz conta para comprar bens não duráveis. O setor empresarial precisa estimular a compra à vista, concedendo descontos para esse tipo de venda. Esse estímulo faz com que a população gaste de maneira consciente e evita a compra no crédito, pelo fato do custo ser muito alto”, finaliza.