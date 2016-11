Endrigo acredita que reforma não deve aumentar ICMS de soja e milho

Isa Sousa Para Endrigo, setor “paga a maior carga tributária do mundo” e não há espaço para novos tributos

O presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso (Aprosoja), Endrigo Dalcin, afirmou que a reforma tributária, proposta pelo governo estadual, não deve causar aumentos no Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que incide sobre a soja e milho. Ele explicou que os commodities já pagam 12% de alíquota, o mínimo previsto na alíquota básica pela proposta no novo projeto.

A reforma está sendo debatida por representantes de diversos setores rurais, entre eles a da Associação dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat), Associação Mato-grossense dos Produtores de Algodão (Ampa) e Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Famato).

Endrigo revelou que “a taxação [ao milho e a soja] não vai acontecer porque não está contemplado na reforma. O próprio governo fala que essa não é saída”.

Ele explicou que apesar do setor estar tranquilizado em relação aos possíveis aumentos, que devem ocorrer em outros territórios, é importante lembrar que os produtores do agronegócio já “pagam a maior carga tributária do mundo”, e que por isso não há espaços para novas tributações.

Apesar disso, o presidente afirmou ser favorável a revisão dos tributos. “Nós precisamos de uma reforma porque a tributação no estado é um emanharado muito escuro, e por isso precisamos dar clareza e transparência para quem atua na área. A burocracia acaba atrapalhando novos negócios e intimidando quem quer investir no negócio”, explicou.

Ele explicou que a proposta do governo está pautada em oito pilares e que tudo está passando por análises feitas por uma consultoria contratada pelos setores agropecuários. As reuniões para se debater a questão têm ocorrido periodicamente.

O ruralista pontuou, ainda, que apesar de não haverem aumentos da alíquota da soja e do milho, a própria reformulação de outros setores deve acabar refletindo também nos grãos.

“A certeza que nós temos é que a ponta do negócio deve ser impactada. Por mais que a alíquota do nosso produto não sofra nenhum reajuste, a reforma cabe a todos os setores produtivos, o que acaba afetando, de maneira ou de outra, o preço final”, disse.

Reforma tributária

A reforma tributária proposta pelo governo estadual deve passar por votação na Assembleia para entrar em vigor. O objetivo do governo é que o projeto chegue ao parlamento até o dia 20 e que seja aprovada este ano.

De acordo com o Governo, a idéia é equilibrar os impostos que incidem sobre a cadeia produtiva de Mato Grosso. O projeto prevê unificação das alíquotas, promovendo isonomia e permitindo uma competição igualitária entre os setores.