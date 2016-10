Estado deve imunizar 29,3 milhões de cabeças contra a febre aftosa

Chico Valdiner Em maio, na última etapa de imunização realizada, índice de vacinação chegou a 99,4% nos rebanhos

A segunda etapa da vacinação contra a febre aftosa em Mato Grosso começa na próxima terça (1º) e deve imunizar mais de 29,3 milhões de bovinos e bubalinos de mamando a caducando. O Estado há duas décadas está livre da doença e, por anos seguidos, tem alcançado alto índice de cobertura na vacinação, acima de 99%.

Em maio de 2016, na última etapa de imunização realizada, o índice de vacinação chegou a 99,4% nos rebanhos bovinos e bubalinos de até 2 anos, o que representa mais de 12,1 milhões de cabeças. Na etapa que se aproxima, que vai de 1º a 30 de novembro, a estimativa é que sejam vacinados mais de 150 milhões de animais em todo o país.

É obrigatória a vacinação de todo o rebanho nos estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Maranhão, Pará, Pernambuco, Paraná, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e São Paulo. Já nos Estados da Bahia, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul (exceto o Pantanal), Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Sergipe e Tocantins, além do Distrito Federal, a aplicação da vacina é obrigatória apenas para animais com até 24 meses.

O Ministério da Agricultura alerta os pecuaristas quanto aos prazos e declarações junto ao serviço veterinário oficial. No Estado, a comunicação da imunização pode ser entregue até 10 de dezembro, nos escritórios locais do Indea. A única exceção é para as propriedades localizadas no baixo Pantanal, que têm até 15 de dezembro para fazer a comunicação. Caso a comunicação não seja feita, o pecuarista fica impossibilitado de emitir a Guia de Trânsito Animal e pode receber multas.

O Mapa também orienta quanto aos cuidados com o transporte e armazenamento da vacina, que deve ser mantida entre 2º e 8ºC para não perder a eficácia. A aplicação deve ser de 5 ml, feita na lateral do pescoço do animal, usando seringas e agulhas limpas.

Lançamento

Nesta sexta (28), a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec-MT) e o Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (Indea-MT) lançam a campanha no Estado, a partir das 8h, na Fazenda 3 Irmãos, próxima aos Condomínios Florais, em Cuiabá. Mais informações pelos telefones (65) 3613-0082 ou 3613-0085.

