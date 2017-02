Estado fecha 3,3 mil empresas em 2016 e fica em 8º no ranking do país

Globo Brasil teve 108, 7 mil lojas com vínculos empregatícios fechadas em 2016, pior saldo desde 2005

Mato Grosso perdeu mais de 3,3 mil estabelecimentos comerciais durante o ano passado, o que representou um acréscimo de 50% em relação ao registrado em 2015. O número deixou o Estado na oitava colocação entre as unidades da federação que mais tiveram fechamentos.

O levantamento, divulgado nesta segunda (13), foi realizado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O país teve 108, 7 mil lojas com vínculos empregatícios fechadas em 2016, pior saldo desde o ano de 2005, quando a pesquisa teve início.

São Paulo foi o Estado mais afetado, tendo registrado 30,6 mil lojas fechadas, sendo seguido por Rio de Janeiro (11,1 mil) e Minas Gerais (10,2 mil). Os registros, reflexos diretos da crise econômica, também afetaram o volume de vendas no Brasil entre os meses de janeiro e novembro de 2016. O período teve um recuo de 8,8% nas transações.

O setor que mais teve fechamentos foi o de hipermercados e supermercados. Foram 34,7 mil unidades encerrando as suas atividades no ano passado, um aumento de 27,5% em relação ao ano de 2015, quando 27,2 mil lojas do tipo haviam fechado as portas. O maior impacto da crise foi seguida pelos setores de vestuário e calçados (20,5 mil) e material de construção (11,4 mil).

De acordo com a CNC, à exceção dos hiper e supermercados – que sofreram com a escalada dos preços no atacado no início de 2016 –, os outros segmentos analisados foram atingidos por causa do encarecimento do crédito, tanto para os clientes quanto para a obtenção de capital de giro.

O balanço fez com que todos os portes de comércio tivessem perdas. As micro-empresas perderam 32,7 mil negócios e as pequenas 39,6 mil. Os estabelecimentos empregam até 9 pessoas e de 10 a 49 funcionários, respectivamente.

As lojas de médio porte - que tem entre 50 e 99 empregados - tiveram recuo de 12,9 mil e as grandes, ocupadas por mais de 99 funcionários, perderam 23,5 mil pontos de vendas. Somente o saldo negativo registrado nas micro-empresas não avançou em relação ao ano anterior.