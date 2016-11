Estratégia Produzir, Conservar e Incluir será apresentada na COP 22

Reprodução Programa PCI chamou a atenção do mundo ao estabelecer metas ousadas

A Estratégia mato-grossense Produzir, Conservar e Incluir (PCI), que chamou a atenção do mundo no ano passado ao estabelecer metas ousadas na busca do desenvolvimento sustentável do Estado, terá esse ano, mais uma vez, espaço entre as discussões da Conferência do Clima das Nações Unidas (COP22). O encontro entre líderes internacionais ocorre entre 7 e 18 de novembro, em Marrakesh, no Marrocos.

O convite foi anunciado nesta quinta (03) durante a terceira reunião ordinária entre os membros do Comitê estadual da Estratégia, instituído pelo governo estadual em março deste ano, para acompanhar os desdobramentos dos compromissos acordados na COP21, realizada em Paris, na França. Os avanços do programa serão apresentados pelo diretor-executivo Fernando Sampaio, eleito este ano pelas entidades membros da estratégia para liderar a iniciativa.

Segundo Sampaio, a Estratégia PCI será exposta em três oportunidades durante o evento. A primeira ocorrerá em agenda que inclui a participação de representantes do Peru e do México e abordará como tema a sustentabilidade jurisdicional. Na sequência, serão debatidos os principais desafios para a sociedade civil e para os setores públicos e privados empreenderem esforços para combater as mudanças climáticas. E, por fim, o papel da tecnologia e da inovação para impulsionar resultados sustentáveis em produções pecuárias, levando em conta a mitigação global das emissões de gases de efeito estufa.

De acordo com o secretário interino do Gabinete de Assuntos Estratégicos (GAE), Vinicius Saragiotto, pasta responsável pela coordenação geral do programa, Mato Grosso irá apresentar no encontro sediado pelo país africano parte das metas que já foram cumpridas. Entre elas, ações para destravar o módulo de análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR), implantadas pela Secretaria de Meio Ambiente (Sema), e o restauro de pastagens realizado por atores privados no Estado.

Divulgação Avanços do programa serão apresentados por Fernando Sampaio, diretor executivo do PCI

“Serão apresentados os alcances de três eixos principais. O primeiro deles será o desdobramento daquilo que está sendo realizado nos eixos Produzir, Conservar e Incluir. O segundo, é mostrar que o próprio Estado, independente dos incentivos, já tem uma capacidade de movimentação que faz com que as metas sejam cumpridas naturalmente, e o terceiro ponto, é mostrar que está sendo preparada uma estrutura administrativa que seja sustentável em longo prazo, para poder receber os recursos financeiros internacionais”, comenta o gestor.

Os membros do Comitê também apreciaram na tarde desta quinta-feira a admissão de novas entidades ao programa, que consiste numa ação coletiva construída de forma participativa entre o Governo, representantes da sociedade civil, terceiro setor e empresas privadas.

Estratégia PCI

O Comitê Estadual da Estratégia PCI foi instituído pelo governador Pedro Taques para acompanhar o cumprimento das metas apresentadas na COP21. Durante o encontro, que reuniu 195 países em Paris, Mato Grosso se comprometeu em reduzir o desmatamento ilegal a zero até o ano de 2020 e também em realizar ações para conter o aquecimento global.

O GAE é responsável pela coordenação geral da estratégia do grupo, enquanto os eixos temáticos Produzir, Conservar e Incluir estão sob a coordenação da Sedec, Sema e Seaf, respectivamente. Ao todo, integram a comissão secretarias estaduais e instituições como membros convidados, entre eles, empresas privadas, sociedade civil organizada, Ministério Público Estadual e Federal.

A proposta da Estratégia PCI é buscar a expansão e o aumento da eficiência da produção agropecuária e florestal de Mato Grosso, aliada à conservação da vegetação nativa e recomposição dos passivos ambientais, com a inclusão socioeconômica da agricultura familiar e de populações tradicionais. (Com Assessoria)