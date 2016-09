Falta de políticas públicas trava o potencial industrial de Mato Grosso

Economistas apontam a falta de vontade política para promover a industrialização do Estado

O comércio exterior de Mato Grosso deve crescer 8,9% no primeiro semestre de 2017, segundo projeção da Secretária de Estado de Planejamento (Seplan). Considerando que a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) prevê crescimento de 10% na população mundial, chegando a 8,1 bilhões em 2025 e que o Brasil, de acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico ou Econômico (OCDE), contribuirá com o suprimento de 40% do aumento da demanda mundial de comida, fibras e energia, até 2050, o Estado que é um grande produtor de alimento tem grande potencial e responsabilidade nesse processo.

Para o economista Edisantos Amorim, que atua na área de consultoria e projetos de desenvolvimento industrial, seria uma oportunidade para a industrialização das matérias-primas em Mato Grosso, diante de seu enorme potencial, uma vez que acumula ranking de maior produtor de soja, milho, algodão, rebanho bovino e segundo maior exportador de carne. A verticalização da produção traz agregação de valor de sua produção primária e garante maior geração de emprego e renda.

Hoje somente 5% da produção agrícola é industrializada em Mato Grosso, comenta Edisantos. O economista lembra que o restante é exportado, processado no exterior e retorna com custo maior para o mercado interno. Explica que Mato Grosso esteve melhor na década de 1990 e perdeu diversas indústrias nos mais variados segmentos por falta de políticas para o setor. "Foi justamente neste período em que a agropecuária passou a ser a menina dos olhos do Estado", conta.

O resultado das exportações de Mato Grosso no primeiro semestre de 2016 totalizou em US$ 8,2 bilhões, número que representa um crescimento de 25,5% do valor comercializado no mesmo período do ano passado. Entretanto, Edisantos afirma que a economia baseada no agronegócio não é sustentável a longo prazo. Por isso, sustenta que Mato Grosso precisa urgente de políticas para promover a industrialização.

"Além da oferta abundante de matéria-prima que existe no Estado, a base seria a isenção de impostos e melhorias na logística", completa Edisantos. O economista também não vê vontade política para promover a industrialização de Mato Grosso. "Falta políticas públicas e a articulação entre Governo e Federação das Indústrias. Sem ação conjunta não haverá industrialização. Nossa economia continuará sendo baseada na produção de commodities para exportação", concluiu.

Já o economista Maurício Munhoz, autor de diversos estudos sobre industrialização e desenvolvimento econômico de Mato Grosso, aponta raízes históricas para a situação. Atribui às características coloniais do Brasil a falta de indústrias no Estado. "Fornecemos matéria-prima para os países ricos industrializarem há mais de 500 anos e essa situação não mudou. Agora, a industrialização poderia triplicar nosso PIB", explica.

Atualmente em Mato Grosso, conforme o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (Mdic), existem apenas 500 empresas exportadoras, sendo que destas 24 são microempresas, que representam 5% das exportações; 45 são pequenas (9%); 71 médias (14%) e 312 grandes (63%) e 45 das vendas externas são realizadas por pessoas físicas, que representam 9%. Destas, 40 empresas respondem por US$ 12,8 bilhões.