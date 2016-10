Fávaro solicita mais celeridade para decretos de emergência no Estado

Assessoria Vice-governador Carlos Fávaro se reuniu com os representantes do governo federal na terça

Em visita a Brasília, o vice-governador Carlos Fávaro (PSD) solicitou ao Ministério da Integração Nacional celeridade na homologação dos decretos de emergência em 29 municípios mato-grossenses. A não oficialização estaria interferindo na renegociação do crédito rural dos produtores das regiões afetadas pela seca no Estado.

Fávaro destaca que o governo federal entende a dificuldade do setor produtivo em honrar os seus compromissos e investimentos, devido a quebra das safras de milho e soja em razão da estiagem.“Trouxemos a pauta junto ao ministro da Agricultura Blairo Maggi, que conhece o problema e comprou prontamente o pedido de prorrogação das parcelas de investimentos de 2016, mas isso está vinculado com a validação dos decretos pelo Ministério da Integração Nacional”, explica.

Segundo ele, o governo estadual quer que os produtores mato-grossenses tenham a tranqüilidade para pagar os investimentos, para que possam se manter na atividade, produzindo e gerando riqueza. “A melhor coisa que existe pra um produtor é saldar em dia os seus compromissos. Mas aqueles que tiveram problemas climáticos têm amparo da Lei, do governo federal, e o apoio do governo estadual para sair desse momento difícil da sua atividade”, completou.

FCO

Na oportunidade, Fávaro também pediu que o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) destine pelo menos 10% dos recursos para as cooperativas de crédito.

Segundo ele, o acesso de crédito para o produtor rural nas cooperativas é mais fácil. “Em Mato Grosso 25 municípios que não possuem agências bancárias, apenas cooperativas de crédito”.

Suinocultura

Para o setor de suinocultura, a solicitação é que os 10% que podem ser destinados para as cooperativas sejam utilizados para dar fôlego à criação de suínos no estado, que sofre com a falta de crédito devido à baixa rentabilidade.

“Como investimento, as cooperativas podem financiar a retenção de matrizes com um prazo maior de seis anos para pagamento, com três anos de carência, dando fôlego para a suinocultura mato-grossense”.

As pautas também foram discutidas com os deputados federais Adilton Sachetti (PSB) e Nilson Leitão (PSDB), que prometeram cobrar do Ministério da Integração Nacional as demandas juntamente com a bancada federal de Mato Grosso.

