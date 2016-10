Fávaro visita quatro ministros e a bancada mato-grossense em Brasília

Vice-governador Carlos Fávaro e o prefeito eleito de Lucas do Rio Verde, Luiz Binotti, em visita a Blairo

Decretos de emergência, FCO, retenção de matrizes suínas e a criação de estoques reguladores de milho e farelo estão entre as pautas do vice-governador Carlos Fávaro, que visita quatro ministros e a bancada mato-grossense em Brasília, nesta terça (11).

Na primeira agenda com o ministro do Mapa, Blairo Maggi, Fávaro levou a solicitação do Sicredi Centro Norte, referente ao acesso do repasse do recurso do Fundo Constitucional do Centro-Oeste para os Bancos cooperativos Sicredi e Bancoob. Essa resolução tem como objetivo assegurar o repasse pelos bancos administradores aos bancos cooperativos do equivalente a 10% dos recursos do FCO previsto para aplicação em cada exercício fiscal.

Na oportunidade, também tratou da solicitação da Associação dos Criadores de Suínos de Mato Grosso (Acrismat), que cobra a garantia de recursos para um programa de retenção de matrizes e estoques reguladores de matéria-prima como milho e farelo.

Na seqüência, Fávaro se reuniu a bancada federal no Congresso onde cobrou apoio para a validação do pedido de homologação dos processos de emergência solicitadas pelos 29 municípios de Mato Grosso. O ofício elaborado pela Aprosoja também será entregue ao ministro da Integração Nacional para que a homologação ocorra.

O documento é de extrema importância para o Estado, pois, a partir do reconhecimento do Ministério da Integração Nacional, será possível comprovar a necessidade da prorrogação dos pagamentos de investimentos feitos pelos produtores de Mato Grosso, com recursos de crédito do Banco do Brasil.

Conforme o já mostrou, a produção estadual sofreu com uma forte estiagem na safra de soja 2015/2016 que implicou em graves problemas econômicos ao setor. A seca também influenciou a quebra do milho segunda safra. Ao todo, o Estado somou quebra de oito toneladas de grãos.

Outras demandas

Também está na agenda do vice-governador reunião com o ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, Gilberto Kassab, acompanhado do senador José Medeiros. O vice-governador entregará levantamento de solicitações recebidas por ele e pelo senador em viagens ao interior referente a diversas demandas relativas à telefonia fixa, móvel, bem como ao acesso a internet.

No final da tarde, Fávaro deve visitar o ministério da Educação para tratar do projeto de levar um campus da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) para Lucas do Rio Verde. Ainda na pauta de buscar recursos para o município, Fávaro se reunirá com o ministro das Cidades, Bruno Araújo, para tratar do Projeto de Saneamento Básico para Lucas do Rio Verde.