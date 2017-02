Femina inaugura nova unidade hospitalar para crianças e mulheres

Assessoria Novo Pronto Atendimento da Femina terá sistema de classificação de risco reconhecido mundialmente por seus padrões de excelência, com o objetivo de priorizar o atendimento aos pacientes mais graves

O Hospital Infantil e Maternidade Femina, que há 40 anos presta serviços em maternidade, parto e UTI neonatal e pediátrica, ampliou as instalações.

A nova unidade é composta de Pronto Atendimento (P.A), 40 consultórios distribuídos em cinco andares e "um inovador, amplo e moderno centro cirúrgico ambulatorial localizado no sexto andar", explica a instituição.

O novo Pronto Atendimento da Femina contará com o Sistema de Classificação de Risco de Manchester, reconhecido internacionalmente por seus padrões de excelência, com o objetivo de priorizar o atendimento aos pacientes mais graves. O local terá brinquedoteca para as crianças e as alas de observação amplas, confortáveis, individualizadas e separada entre a infantil e adulta.

O novo centro cirúrgico será destinado para a realização de procedimentos de média e baixa complexidade com a proposta de alta hospitalar no mesmo dia.

O presidente da Femina, Kamil Hussein Fares, afirma que ampliar a capacidade em uma nova unidade é mais do que um investimento, é a viabilização do atendimento médico-hospitalar com qualidade. Além disso, a unidade vem suprir uma demanda existente no Estado e reafirmar a visão, missão e valores da organização reconhecida pelos serviços oferecidos.

Demanda

“Há 40 anos a Femina é referência no segmento de pediatria e obstetrícia e, em busca de acompanhar o crescimento e atender a demanda do nosso Estado, investiu na ampliação para atender não somente a população da capital, mas também pacientes de todas as regiões de Mato Grosso”, ressalta Kamil Fares.

Segundo a diretora técnica da Femina, Fernannda Pigatto, o intuito da instituição é atender as necessidades do cliente como um todo, promovendo a saúde e o bem-estar por meio de um serviço personalizado e humanizado. “Nessa nova unidade o paciente terá acesso a consultas com especialistas em diferentes áreas e ainda poderá realizar exames e cirurgias com todo o conforto, agilidade e eficiência", explica Fernannda.

A unidade matriz continuará em funcionamento com os serviços de internação, o centro cirúrgico para procedimentos de maior complexidade e as Unidades de Terapia Intensiva (UTI) neonatal e infantil. As duas unidades serão interligadas por uma estrutura. Além disso, será iniciada uma reforma estrutural de toda a unidade matriz.

Estrutura e equipamentos

A instituição define que o "novo prédio tem uma concepção moderna e foi planejado para dar conforto aos clientes e propiciar agilidade no atendimento". O acesso a portadores de necessidades especiais (PNE), bem como a pacientes enfermos, foi implantado para garantir acessibilidade de todos. A estrutura conta com elevador e escada rolante na recepção e outros dois elevadores com acesso aos seis andares da unidade.

A empresa também investiu na capacitação e treinamento de todos os colaboradores e prioriza a valorização dos profissionais envolvidos no processo de atendimento ao cliente. Segundo o diretor-clínico do hospital, o médico Joaquim Pinto, "o colaborador que trabalha em um ambiente agradável e está feliz no desempenho de suas atribuições, transmite ao cliente sua satisfação em forma de bom atendimento".

A nova unidade ainda conta com a oferta de serviços necessários e voltados para o diagnóstico de imagens laboratoriais. Também será colocado à disposição dos clientes uma loja de presentes e um café para refeições leves e práticas. (Com Assessoria)