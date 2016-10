Fernando Sampaio assume diretoria do Produzir, Conservar e Incluir

Divulgação Diretor-executivo do programa, Fernando Sampaio, foi apresentado aos membros do Comitê gestor

Membros do Comitê Estadual da Estratégia PCI - Produzir, Conservar e Incluir - se reuniram para atualizar o saldo das ações encaminhadas pelo grupo. A Estratégia é uma ação coletiva, construída de forma participativa entre o governo, representantes da sociedade civil, terceiro setor e empresas privadas. Na ocasião, o recém-eleito diretor-executivo do programa, Fernando de Mesquita Sampaio, foi formalmente apresentado aos membros do Comitê gestor.

Após deixar a diretoria executiva da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec), Sampaio se pronunciou pela primeira vez como liderança da Estratégia e voltou a afirmar que esta é uma oportunidade única para o desenvolvimento de Mato Grosso. “Temos aqui instituições com capacidade intelectual suficiente para fazer com que as ações do programa aconteçam. O que foi realizado até agora faz parte de um trabalho extraordinário, o qual contou com os esforços de muita gente e demonstra uma nova forma de desenvolvimento para Mato Grosso”, pontuou.

Natural de Araraquara (SP), Sampaio foi eleito em agosto deste ano pelo Comitê gestor da estratégia para liderar o grupo. Graduado em engenharia agronômica pela Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (USP/ESALQ), o diretor-executivo possui especialização em aprofundamento de carne e leite pela École Supérieure d’Agriculture d’Angers, na França, além de outras experiências no setor.

O encontro foi conduzido pelo secretário interino do Gabinete de Assuntos Estratégicos (GAE), Vinicius Saragiotto, pasta responsável pela coordenação geral da iniciativa. “A reunião cumpriu mais uma importante etapa que é nivelar e alinhar as expectativas dos atores envolvidos no programa”, afirmou Saragiotto ao ressaltar que o diretor-executivo desempenhará o papel de catalisador ao integrar os interesses das entidades membros com as metas que compõem os três eixos da Estratégia PCI.