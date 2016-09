Ferrogrão será licitada junto a pacote de concessões anunciado por Temer

Divulgação Ferrovia terá 930 km e capacidade para escoar até 30 milhões de toneladas de soja e milho por ano

Um das ferrovias mais esperadas pelo setor produtivo está cada vez mais perto de virar realidade. A licitação da Ferrogrão acaba de ser anunciada pelo Governo Michel Temer, nesta terça (13), juntamente com outros projetos que envolvem a logística no país.

A obra já havia sido incluída na segunda fase do Programa de Investimentos em Logística (PIL) por pressão do setor. Com o novo pacote de obras - batizado de “Programa Crescer” -, a tendência é que ela seja licitada ainda no primeiro semestre de 2017, dando celeridade a antiga demanda dos produtores mato-grossenses.

Estimada em mais de R$ 11 bilhões, onde 70% do valor será financiado pelo BNDES, a Ferrovia terá 930 quilômetros, cortando Mato Grosso de Sinop até o município de Miritituba no Pará, ao lado da BR-163, com capacidade para escoar 30 milhões de toneladas de grãos (soja e milho) por ano. Após concluída, o frete do Estado para os portos do Norte deverá sofrer redução de 40%.

De acordo com o coordenador executivo do Movimento Pró-Logística, Edeon Vaz Ferreira, o anúncio é o primeiro passo pra que a ferrovia seja viabilizada, afinal, já existem interessados que estão com um estudo de viabilidade econômica, técnica e ambiental da obra para subsidiar o edital, aprovados pelo Ministério dos Transportes.

Gilberto Leite Para Maggi, obra vai trazer mais desenvolvimento ao Norte do Estado, que já é polo econômico

“Agora basta a Agência Nacional de Transportes Terrestres fazer as audiências públicas, a minuta do edital da licitação, enviar este edital para o Tribunal de Contas da União e, com a autorização deste órgão, é feita a licitação”, explica.

As empresas interessadas Cargill, Bunge, Louis Dreyfus Commodities e Amaggi, e a EDLP, que atua como estruturadora de negócios formaram um consórcio, o qual possivelmente se consagrará vencedor. “É possível que outras empresas também pleiteiem a obra, mas não acredito que isto ocorra”, ressalta.

Ainda segundo Edeon, o que precisa ser discutido ainda e que o Movimento almeja é um novo modelo de concessão, que está sendo recomendado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), onde uma empresa detém a ferrovia e vários operadores independentes fazem o transporte. “Isso evitaria o monopólio e abriria a concorrência no transporte ferroviário”.

Para o ministro do Mapa e acionista da Amaggi, Blairo Maggi, a obra trará um grande desenvolvimento ao Norte do Estado, que já é um pólo econômico. “Sinop, que já é referência, será mais ainda. Grandes investimentos virão nesta direção”, afirma.

Além da Ferrogrão outras duas ferrovias estão dentro do pacote anúnciado por Temer: Fiol (Ferrovia de Integração Oeste-Leste) e Norte-Sul.

Maggi já havia antecipado, em agosto, que a FerroGrão seria licitada nos próximos meses e que as licenças prévias para a obra já estavam sendo providenciadas pelo governo federal.

