Ferrugem asiática chega mais cedo em MT; Consórcio faz alerta máximo

Wanderlei Dias Guerra Casos de ferrugem asiática saem geralmente em janeiro e, com 5 casos em dezembro, alerta foi dado

Cinco focos de ferrugem asiática foram encontrados em plantações de soja em propriedades rurais de Mato Grosso em dezembro. O último foi em uma propriedade rural no município de Campo Novo dos Parecis, na semana passada, e fez com que o Consórcio Antiferrugem emitisse um alerta para os produtores, já que a doença apareceu mais de um mês antes do que no ano passado.

As outras quatro ocorrências aconteceram em Campo Verde, em 26 de dezembro; Primavera do Leste, em 15 de dezembro e União do Sul, em 3 de dezembro.

A ferrugem asiática é um fungo que às vezes afeta as chamadas plantas guaxas, que não foram plantadas pelo homem. Os riscos que envolvem a doença são muitos já que o organismo que desenvolve a enfermidade pode ser levado pelo vento para outros plantios, causando perdas no rendimento e qualidade dos grãos.

Wanderlei Dias Guerra, fiscal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), foi um dos responsáveis pela identificação do foco da doença. Ele publicou no site do Consórcio Antiferrugem o alerta do caso de Campo Novo dos Parecis.

Ele explicou que, nessa época do ano, é comum o surgimento da doença, mas que o que o espantou é que dessa vez ela apareceu cerca de 45 dias mais cedo do que no ano passado. Entre os fatores que contribuem para a aparição da ferrugem asiática estão a alta umidade e o sol forte.

Em seu alerta publicado no site do Consórcio, Wanderlei falou sobre a característica dos casos e o que estaria favorecendo os surgimentos. “As ocorrências são em áreas com pulverizações preventivas. Então, alertamos para os casos, e não são poucos, de produtores que estariam colhendo lavouras super precoces sem terem feito ao menos uma aplicação”, diz em trecho do texto. A postagem alerta, ainda, que “também são muitos os produtores que ainda tem lançado mão de misturas pouco eficientes e produtos com baixa eficiência”.

MT já teve sérios problemas com doença de 2002 a 2004; produtores tiveram perda total de safras

O pesquisador Ivan Pedro Araújo, da Fundação MT, outro dos responsáveis pela descoberta dos focos, explicou que mesmo que o produtor constate alguns sintomas da doença, ele deve realizar a aplicação dos fungicidas. Ele contou que os aparecimentos de casos de ferrugem asiática acontecem geralmente em janeiro e que por isso o aviso foi lançado.

“Nossa ideia é soltar os alertas para auxiliar os produtores na tomada de decisão, não queremos fazer terrorismo. Nosso objetivo é mostrar que a doença está no ambiente e que todos precisam ser proativos para lidar com a questão”, defendeu.

Ivan relatou que no caso específico de Campo Novo dos Parecis, o estado da infecção indicava que ela já tinha acontecido há cerca de 15 dias. Ele reiterou que é importante os produtores ficarem atentos e realizarem aplicações preventivas. “Ela [ferrugem asiática] é a principal doença do Estado. E nós ainda temos alguns complicadores porque nem todos os produtores têm maquinário e acesso às melhores tecnologias de produtos para lidarem com a questão. Além disso, é difícil controlar a ferrugem quando ela já está instalada. Por isso pedimos a atenção de todos com a questão”, disse.

Fiscalização

De acordo com Rogaciano Arruda, fiscal do Instituto de Defesa Agropecuária (Indea), o órgão atua a partir de denúncias, que são verificas in loco em 100% dos casos, de acordo com o regimento do Estado. No vazio sanitário do ano passado, cerca 2 mil propriedades foram fiscalizadas. “Se o fiscal constatar os sintomas, ele notifica o produtor dando um prazo para que uma aplicação [de defensivo] seja feita, independente se o produtor já fez ou não. Se ele descumprir essa norma, ele é autuado e pode levar uma multa”, explicou.

Rogaciano lembrou que Mato Grosso já teve sérios problemas com a doença entre os anos de 2002 e 2004. Na época, segundo ele, o Estado chegou a ter produtores que tiveram perda total de suas safras.

Ele pontuou que atualmente o Brasil tem gasto aproximadamente R$ 12 bilhões com a aplicação de fungicidas. Incluído no número estão as perdas geradas pela doença. Rogaciano disse, porém, que a situação tem melhorado na região. “Cada ano que passa estamos percebendo que a consciência de todos tem aumentado. Os produtores estão percebendo que a fiscalização e as regras de vazio sanitário e calendário do plantio precisam ser seguidas para o benefício deles próprios”, considerou.