Ferrugem atinge 100% dos talhões de lavoura de soja em Campo Verde

Assessoria Infestação de ferrugem asiática na plantação de soja da propriedade de Campo Verde afetou todas os talhões da lavoura e isso se deve ao clima úmido, propício à multiplicação do fungo; Mapa já notificou

Mais uma ocorrência de ferrugem asiática, dessa vez de grande proporção, foi encontrada em uma plantação de soja em uma propriedade rural em Campo Verde. A notificação foi confirmada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e publicada no último dia 6 de janeiro.

O município já havia sofrido com a praga no mês passado, quando o Consórcio Antiferrugem emitiu um alerta para os produtores, já que foram registradas ocorrências de aparecimento do fungo com um mês de antecedência em relação à safra passada.

Wanderlei Dias Guerra, fiscal do Mapa em Mato Grosso, disse que a infestação na propriedade de Campo Verde afetou todos os talhões da lavoura e que isso se deve ao clima úmido, propício à multiplicação do fungo. Ele elucidou que a lavoura está em fase de colheita e que isso também facilita um possível espalhamento da ferrugem asiática para outros locais.

O fiscal ainda realizou um novo comunicado para que os produtores informem caso qualquer suspeita da praga apareça em sua semeadura. “Sempre ouvimos técnicos dizerem aqui e acolá que também tinham "suspeitas", confirmação de ferrugem em suas lavouras, mas preferiram não divulgar. Isto, sabemos, para esconder os casos, sua possível ou assumida falha no controle. Omitir a informação não é uma boa idéia, sobretudo as primeiras ocorrências. Os relatos ajudam os demais que ainda não fizeram preventivas a fazerem, ajuda toda a região, evita uma explosão ainda pior da enfermidade, com custos e prejuízos ainda maiores”, escreveu.

A ferrugem asiática é um fungo que às vezes afeta as chamadas plantas guaxas, que não foram plantadas pelo homem. Os riscos que envolvem a doença são muitos já que o organismo que desenvolve a enfermidade pode ser levado pelo vento para outros plantios, causando perdas no rendimento e qualidade dos grãos.

Alerta

O Consórcio Antiferrugem publicou um alerta máximo em sua página, em 29 de dezembro, após cinco focos do fungo serem encontrados em plantações de soja em propriedades rurais de Mato Grosso. Antes de Campo Verde, a última notificação havia acontecido em uma propriedade rural no município de Campo Novo dos Parecis.

As outras quatro ocorrências aconteceram em Campo Verde, em 26 de dezembro; Primavera do Leste, em 15 de dezembro e União do Sul, em 3 de dezembro.

Wanderlei explicou que, nessa época do ano, é comum o surgimento da doença, mas que o que o espantou é que dessa vez ela apareceu cerca de 45 dias mais cedo do que na safra passada. Entre os fatores que contribuem para a aparição da ferrugem asiática estão a alta umidade e o sol forte.

Em seu alerta publicado no site do Consórcio, Wanderlei falou sobre a característica dos casos e o que estaria favorecendo os surgimentos. “As ocorrências são em áreas com pulverizações preventivas. Então, alertamos para os casos, e não são poucos, de produtores que estariam colhendo lavouras super precoces sem terem feito ao menos uma aplicação”, diz em trecho do texto. A postagem alerta, ainda, que “também são muitos os produtores que ainda tem lançado mão de misturas pouco eficientes e produtos com baixa eficiência”.

