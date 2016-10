“Festival Braseiro” vai unir causa social e o melhor da carne de MT

Reprodução Serão pelo menos 25 stands no evento oferecendo os mais diversos cortes da proteína, com diferentes técnicas, como parrilla argentina, fogo de chão, churrasqueira tradicional e defumação

Rondonópolis se tornará a capital gastronômica da carne bovina em novembro. No dia 19, a cidade recebe a 1ª edição do “Festival Braseiro”, que visa arrecadar fundos para uma obra social, ao mesmo tempo em que promove a carne bovina mato-grossense.

Serão pelo menos 25 stands oferecendo os mais diversos cortes da proteína, com diferentes técnicas, como parrilla argentina, fogo de chão, churrasqueira tradicional e defumação. Para os que preferem cortes de ovinos, suínos e aves, o festival também trará uma porção de opções.

O idealizador do evento, Marco Túlio Duarte Soares, proprietário do Grupo Celeiro Carnes Especiais, ressalta que o Braseiro deve fomentar o consumo da carne produzida no estado, mas tem como objetivo principal arrecadar fundos para a construção de uma padaria na Comunidade Terapêutica Divina Providência, responsável pelo tratamento de dependentes químicos no sul do estado.

“Nós precisávamos de um evento que simbolizasse nosso reconhecimento à qualidade da carne produzida aqui. Nosso Estado possui o maior rebanho do Brasil, garantindo ao país o 2º lugar mundial na produção de carne e aqui dentro do Estado parecemos não ter noção desses números extraordinários. Então decidimos realizar um evento que valorize a nossa carne, mas que também promova uma ação social em apoio à comunidade,” declara.

Marco Túlio cita ainda que a pecuária de Mato Grosso tem um peso muito forte na formação da balança comercial brasileira, em razão das exportações de carne, e que isso deve ser motivo de orgulho para o mato-grossense. De acordo com dados do Mapa, só nos nove primeiros meses deste ano, o setor de carnes somou U$S 10,74 bilhões nas vendas externas. Quase a metade é de carne de frango com 48,2%. Depois, a carne bovina com 37,7%, cuja tendência é aumentar em razão da abertura de novos mercados, seguida da carne suína (9,8%) e a carne de peru (2,2%). Desse montante, grande parte, tem origem em Mato Grosso detentor do maior rebanho do país, com 29,2 milhões de cabeças.

Divina Providência

Comunidade Divina Providência atende 32 residentes em tratamento por dependência de drogas

A comunidade possui uma área de cinco hectares, na localidade do Marajá, zona rural de Rondonópolis, e atende hoje um grupo de 32 residentes, que se renova a cada nove meses com o fim do tratamento. No local, são desenvolvidas diversas atividades ligadas à terapia ocupacional, como piscicultura, criação de suínos, aves e hidroponia para produção de hortaliças. Os produtos são comercializados e o recurso é revertido para a manutenção das despesas.

A casa não possui fins lucrativos e realiza dois grandes eventos ao longo do ano para arrecadar fundos, como a “Festa das Nações” e o bazar beneficente. Também recebe doações feitas por moradores e empresários. Com o Braseiro, 70% da renda será aplicada na construção de uma padaria na comunidade, e os 30% restantes serão revertidos para um fundo de fomento permanente do festival.

A proposta é para que a segunda edição do Braseiro seja realizada em Cuiabá, onde os mesmos 70% serão revertidos em atendimento à uma instituição da capital. “Nós queremos que esse apoio financeiro seja rotativo, que a cada ano, uma nova instituição seja beneficiada pelo evento”, destaca Marco Túlio, que também é presidente da Comunidade.

Braseiro

O festival será no dia 19 de novembro, sábado, das 10h às 22h, na Arena Festival Braseiro, localizada na saída para Campo Grande, BR-163, KM 02, após o Posto Trevão, em Rondonópolis. Os ingressos custam R$ 200 para homens; R$ 150 para mulheres e R$ 80 para crianças de 10 a 13 anos. Crianças com idade entre 0 e 10 anos, não pagam. Mais informações: (66) 9 9626-3347 (Emanuele).