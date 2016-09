Fundo Emergencial de Saúde Animal de MT vai doar 500 mil euros à OIE

Assessoria Em agosto, Maggi recebeu pecuaristas em MT e 500 mil euros para pagar dívida brasileira na OIE

Os 500 mil euros doados pelos pecuaristas mato-grossenses para o Fundo Mundial da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), serão retirados do Fundo Emergencial de Saúde Animal (Fesa). Convertando em reais, o montante ultrapassa R$ 1,8 milhão e equivale a metade do valor que o Brasil enviará a Organização, cerca de R$ 3,62 milhões.

A decisão foi comunicada pelo presidente do Fesa/MT, Rui Carlos Ottoni Prado, ao secretário-executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Eumar Novacki. A medida foi aprovada por unanimidade pelo conselho deliberativo do Fundo na última sexta (23). O diretor do Departamento de Saúde Animal do Mapa, Guilherme Marques, participou da reunião por viodeoconferência. Segundo ele, o recurso para a OIE é destinado a ações estratégicas globais de erradicação de enfermidades e bem-estar animal.

Com o pagamento da dívida, o país deixará a condição de observador e passará a ter assento, com direito a voz e voto, no corpo diretivo do Fundo Mundial da OIE. Conforme o mostrou, a ajuda para pagar a dívida brasileira com o Organização e assim garantir um assento, participando ativamente das tomadas de decisões foi deliberada em 12 de agosto, durante encontro entre lideranças do setor e diretoria daAcrimat na residência do ministro Blairo Maggi, em Rondonópolis.

No ofício encaminhado a Novacki, o presidente do Fesa ressalta que a decisão também reflete a grande importância da participação do Mapa nas deliberações referentes à sanidade e ao bem-estar animal da OIE. Além dos conselheiros do Fessa, representantes de outras entidades do setor produtivo de MT participaram da reunião.

Pecuária de MT libera 500 mil euros para pagar dívida brasileira com OIE